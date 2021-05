Dit zijn 5 dingen die je nooit moet doen na de seks

Of je nu uitgeput bent of simpelweg nog even in elkaars armen wilt liggen: de meeste mensen willen na de seks het liefst zo lang mogelijk in bed blijven liggen. Maar er zijn ook een aantal dingen die je beter niét na de seks kunt doen. Hier zijn de vijf belangrijkste op een rijtje.

Niet naar de wc gaan

Dit is zeker de bekendste, maar ook meteen een van de belangrijkste. Je ligt zó lekker en het bed is zó warm, maar het is toch verstandig om eruit te gaan. Als je dit niet doet, blijven alle bacteriën daar beneden zitten en dit kan zorgen voor een blaasontsteking. Not fun.

Sexy, maar gevaarlijk

Dat ene sexy lingeriesetje dat nu ergens op de grond ligt? Laat die maar lekker liggen. De meeste lingerie wordt gemaakt van synthetische stoffen. Vaak laten deze niet genoeg lucht door. Als je deze dus weer aandoet na de seks, kun je een infectie krijgen. Slaap dus liever zonder ondergoed of als je toch de deur uit moet, doe een katoenen onderbroek aan.

Vochtige doekjes

Het lijkt er de perfecte tijd voor, maar juist na de seks is het geen goed idee om vochtige doekjes te gebruiken. De huid rondom je schaamlippen kan hier erg geïrriteerd van raken. Zeker als je al gevoelig bent voor chemische stoffen, moet je hier ver van weg blijven.

Samen in bad

Hoe leuk het ook lijkt om met z’n tweeën in bad te stappen, doe het niet. Na de seks zwelt de opening van je vagina op en hierdoor heb je een grotere kans op een infectie.

Thirsty

Seks kan soms een hele work-out zijn. Je zal dan ook veel zweten en vocht verliezen. Zeker als je na de seks gaat slapen is het verstandig om al het vocht dat je bent verloren aan te vullen. Drink daarom een goed glas water als je klaar bent.

