5 manieren waarop je jezelf wapent tegen een manipulatieve relatie

Manipulatie komt in vele vormen en gradaties. Van tamelijk onschuldig (de realiteit net iets rooskleuriger afschilderen) tot behoorlijk ernstig (een relatie met een narcist). Iedereen die weleens date, weet ook dat manipulatie en mind games veel vaker voorkomen dan ons lief is.

Met die wetenschap in gedachte is het niet makkelijk je over te geven aan de liefde. Heeft iemand oprecht het beste met je voor of sluimert diep in de ander een narcist die je nog niet hebt ontdekt? Manipuleren kan op veel verschillende manieren, maar je kunt grofweg drie soorten manipulatie onderscheiden:

1. Schuldgevoel

De ander een schuldgevoel aanpraten is een van de meest voorkomende vormen van manipulatie. De ander legt op die manier bij jou de plicht neer te fiksen hoe hij/zij zich voelt. Voorbeeld: je hebt een avond met vriendinnen gepland, maar de dag ervoor zegt je partner dat hij zich down en gestrest voelt en het heel fijn zou vinden als je bij hem blijft. Als je zegt datje al plannen hebt, speelt hij in op je schuldgevoel door jouw gevoelens voor hem te bevragen of zelfs dreigen zichzelf iets aan te doen.

2. Schaamte

Schaamte is een sterke emotie; een pijnlijk gevoel van vernedering of ongemak omdat je je bewust wordt van fout of raar gedrag. Of wat een ander bestempeld als fout en raar gedrag.

Een partner kan je schaamte aanpraten door je acties of meningen belachelijk te maken. Soms achter gesloten deuren, soms waar iedereen bij zit. In veel gevallen doet de ander dan alsof ‘ie jou redt van jezelf belachelijk maken, alsof niemand in jouw positie zich zou gedragen zoals je doet.

3. Gaslighting

Gaslighting is een strategie die geliefd is onder narcisten. De ander wil dat jij hem (of haar) vertrouwt omdat dat het beste voor je zou zijn. Gaslighting is berust op het idee dat je niet voldoende op jezelf vertrouwt en wordt gekenmerkt door jou je eigen oordeel in twijfel te laten trekken. Wees alert op iedereen die beslissingen maakt voor jou, je vertelt wat je moet vinden of jouw geheugen in twijfel trekt.

Bescherm jezelf

Zodra het niet goed voelt, is het zaak jezelf te beschermen. Deze 5 dingen kun je doen als je te maken krijgt met manipulatie:

1. Let op je eerste reactie. Negeer wat de ander zegt – hoe voel jij je?

2. Vraag jezelf af of de ander je probeert te beïnvloeden in een uitkomst die gunstig is voor jou en of die uitkomst in lijn is met jouw waarden. Of is de ander alleen bezig met z’n eigen behoeftes?

3. Onthoud dat als jouw mening ervoor zorgt dat je zogenaamd daalt in de achting van je partner, dat geen verlies is als de ander jouw grenzen niet respecteert en geen ‘nee’ aanneemt.

4. Als je je veilig genoeg voelt, kun je de ander confronteren met het feit dat je je gemanipuleerd voelt. Zo kun je ontdekken of de ander in staat is daar een gezond gesprek met je over te voeren.

5. Als het niet veilig voelt je partner te confronteren, zouden de alarmbellen al helemaal af moeten gaan. Deze relatie ben je liever kwijt dan rijk.

