5 originele tips om samen met je lover te doen op Valentijnsdag

Donderdag is het zover, de dag van de liefde. Voor iedereen die haar hoofd breekt over een leuk cadeau: stop daar maar mee. Er is immers maar één ding waar Valentijnsdag om draait: jullie samen. Daarom sommen we vijf leuke activiteiten op een rij om met je lover te doen.

P.s. Deze tips dienen ook prima als BFF-activiteiten.

Romantische (!) escape room

Een escape room is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij het kiezen van een valentijnsactiviteit. Toch bestaat er eentje die jullie prima als date kunnen doen. Deze romantische escape room in Geertruidenberg is eigenlijk het tegenovergestelde van het originele concept: de uitdaging wordt om toegang te krijgen tot een romantisch Middeleeuws pand, en hier samen tijd door te brengen. Het maakt niet uit hoelang je al bij elkaar bent: dit is een dag vol humor, liefde en quality time gegarandeerd.

Ritje op een vintage Vespa’s

Voor iedereen die het liefst het gevoel krijgt door de prachtige landschappen van Italië te reizen met de zon in je gezicht, is dit dé tip. In Amersfoort is het mogelijk om vintage Vespa’s te huren voor de perfecte date. Zo kan je samen met je geliefde de stad verkennen en hier en daar een stop maken bij romantische hotspots.

Wijnproeverij bij jullie thuis

Vroeger was wijnproeven alleen besteed aan echte professionals, maar dat is allang niet meer aan de orde. Nu kan je zelf wijn proeven, samen met je valentijn, bij jou thuis. Tijdens de wijnproeverij vertelt een expert je van alles over de acht verschillende wijnen die je te proeven krijgt. Santé!

Cursus bonbons maken

Wie denkt aan Valentijnsdag, denkt aan chocola. Maar dan ook niet een beetje. Nee, het liefst heel veel, waarbij we onze vingers kunnen aflikken. Dit klinkt wel een beetje als een workshop bonbons maken toch? Deze bonbonsworkshop in Utrecht is dan ook heel geschikt voor jouw romantische en zoete valentijnsdate. Extra leuk: ondertussen mag je ook genieten van een chocoladefondue met vers fruit en marshmallows.

Verrassingsreisje

Je kunt natuurlijk je partner verrassen met een uitje, maar hoe leuk is het als jullie allebei niet weten wat jullie gaan doen? Met srprs.me kun je een citytrip plannen zonder de bestemming te weten (voorkeuren opgeven kan wel). Nu misschien een beetje laat om nog voor donderdag te organiseren, maar als cadeau is de giftcard een goeie optie: die zit binnen drie seconden in je mailbox.

