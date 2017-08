Of het nou je eigen keuze is of niet, een break-up kan een intense periode zijn. Je verliest je maatje waarmee je zo veel tijd doorbracht en in het ergste geval moet je van de usb-kabels tot aan de meubels de spullen verdelen. Vervolgens deel je je eigen leven opnieuw in. De één staat te springen om het single leven in te duiken, de ander zakt met tissues op de bank neer. Dagen, weken en maanden verstrijken en je zult zien dat je nieuwe leven best snel went. Betekent dat dan ook dat je over je ex heen bent…? Wij geven je 5 subtiele tekenen dat je (nog) niet over je ex heen bent.

Je checkt zijn/haar Instagram

Of ieder ander socialmediakanaal. Het is normaal om nieuwsgierig te blijven naar het doen en laten van je ex, maar wanneer je zijn accounts dagelijks checkt… dan ben je er nog niet overheen. Je ex ontvolgen op social media is een gezonde stap, maar ook dat geeft eigenlijk aan dat je er nog steeds mee bezig bent. Pas wanneer je weken en maanden geen online ex-research hebt gedaan, ben je over je ex heen.

Je checkt de Instagram van zijn/haar nieuwe liefje

Ook hierbij is het normaal om nieuwsgierig te zijn, zolang je maar niet obsessief of vergelijkend te werk gaat. Vind je het leuk om je ex met een nieuwe partner te zien? Dan ben je over hem heen.

Je denkt regelmatig aan hem/haar

Het is volstrekt normaal om bij bepaalde liedjes, café’s of films terug te denken aan je ex, jullie hebben immers veel samen gedeeld. Sterker nog, het zou een beetje gek zijn als je nóóit aan een fijne herinnering terugdenkt. De vraag die je jezelf het best kan stellen is: ‘Wanneer heb je voor het laatst aan je ex gedacht?’ Wanneer je over een ex heen groeit, zul je zien dat je steeds langer niet aan hem denkt.

Je bent nog niet aan het daten geslagen

Oké, misschien heb je één avond in het hoekje van de bar staan zoenen tijdens je dronken ‘fuck mijn ex’ avondje uit, maar wanneer je nog niet écht bent begonnen met daten, ben je waarschijnlijk niet over je ex heen. Dat is oké, want realistisch gezien ben je hier pas aan toe als je daadwerkelijk over je ex heen bent. Ga er op uit en wees vrijgezel. Het vrijgezellenleven ontwijken weerhoudt je ervan om nieuwe mensen te ontmoeten.

Je hebt nog contact met hem/haar

Een lastig grijs gebied, want het liefst willen we allemaal onze relaties beëindigen in vriendschap. Maar hoe realistisch is het om bevriend te blijven met je ex? Niemand die het antwoord weet. Zoiets heeft tijd, véél tijd, nodig, dus waarschijnlijk heeft het contact met je ex na de break-up meer te maken met het niet durven los laten dan met echte vriendschap…