5x tips om je seksleven een boost te geven

Je hoeft echt niet in de slingers te hangen of te gaan swingen om een ingedut seksleven op te peppen. Het kan allemaal heel simpel. Met een paar kleine aanpassingen gaat er al een wereld voor je open.

Met het licht uit (of juist aan)

Doen jullie het altijd met het licht uit? Doe het nu dan eens aan. Je ziet elkaar letterlijk in een nieuw licht. Doe je het juist vaak met het licht aan? Doe het nu eens in het donker. Zo vertrouw je meer op je intuïtie, je ontspant gemakkelijk en eerlijk is eerlijk, je hoeft niet meer na te denken over je hoe je eruitziet. Nog niet overtuigd? Meer redenen voor seks met het licht uit vind je hier.

Datenight

Met zijn tweetjes schaamteloos onderuit gezakt op de bank is natuurlijk heerlijk. Plan wekelijks of twee wekelijks een datenight in. Maak deze dag heilig, want hiermee werk je aan je relatie. Kies om en om elke keer een nieuwe spot of activiteit. Vind hier inspiratie: 30 date-ideeën.

Nieuw lingeriesetje

Een eeuwenoude tip, maar dat kan nog steeds werken. Vooral als je ladekast bestaat uit voornamelijk comfy en huidkleurige T-shirtbeha’s kun je dat va-va-voom-moment wel gebruiken. Een zwarte, kanten beha met jarretels doen het al-tijd goed. Vertel je vriend dat je een cadeau hebt, die hij even moet uitpakken en je zult hem helemaal gek maken.

Speeltje

Om de seks boeiend te houden, moet je af en toe iets nieuws introduceren tussen de lakens. Iets simpels als een spannend speeltje kopen die je samen kunt ontdekken, zorgt ervoor dat je je weer openstelt naar elkaar. Dit zijn de beste koppeltoys.

Weekje alleen weg

Of je nu een lange of korte relatie hebt, de bekende uitspraak absence makes the heart grower fonder klopt in beide situaties. Prikkel je lustgevoelens door elkaar eens even te missen. Plan een tripje met je vriendinnen. Stuur ondertussen sexy foto’s en berichtjes naar je lief, zodat je elkaar zeker te weten wil bespringen bij thuiskomst.

