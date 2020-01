5x sex confessions: ‘Mijn man weet niet dat ik kick op travestie’

Birgit (25): ‘Vingers, tong, douchekop, kussen, vibrator… ik heb het allemaal geprobeerd, maar klaarkomen lukt gewoon niet. Ik geniet van seks, dat is het niet. Soms voelt het alsof ik er bijna ben, maar dan word ik ineens overvallen door een gevoel dat zo heftig is dat ik zo snel mogelijk wil stoppen. De eerste jaren dat ik aan seks deed, dacht ik nog dat ik gewoon tijd nodig had, maar nu twijfel ik of het ooit gaat lukken. Ik heb veel verhalen gelezen van vrouwen met hetzelfde probleem en hun tips geprobeerd, maar niets werkt. Het is ontzettend frustrerend om tijdens elke onenightstand te moeten zeggen dat hij wel mag stoppen, omdat het toch nergens toe leidt. Het ergst vind ik mannen die denken het ‘wel even voor elkaar te krijgen’ en doorgaan tot de lol er compleet vanaf is. Wat een dooddoener.’

Jurgen (39): ‘Vrouwenoren met oorbellen erin: je kunt me niet wilder krijgen. Als een vrouw ermee speelt, word ik gek. Het liefst zie ik er meerdere in één oor. Of lange oorbellen die zo lekker swingen in de gaatjes. Als die dan ook nog uitgerekt zijn door het gewicht… Heerlijk.’

Sander (34): ‘Ik vind het lekker om mensen uit mijn omgeving op te geilen. De zus van een goede vriend of de moeder van een kennis bijvoorbeeld. Het hoeft niet eens ergens toe te leiden, het gaat me puur om de kick. Gewoon kijken hoe ver ik kan gaan. Soms draait het uit op een beetje zoenen en een enkele keer op seks, maar meestal blijft het bij berichtjes. Natuurlijk levert het soms ongemakkelijke situaties op en weet ik dat het risico bestaat dat andere mensen het ontdekken, maar dat vind ik juist het spannende.’

Saskia (27): ‘Ik ben getrouwd met een schat van een man, maar ik word niet opgewonden van hem. De reden weet ik al jaren: ik kick op travestie. O, wat vind ik het geil om een man in vrouwenkleding te zien. Mijn man weet van niets, omdat ik het hem niet durf te vertellen. Natuurlijk zou hij zich nooit voor mij in een jurk of sexy lingerie wurmen. Zoiets moet een persoonlijke keuze zijn. Ik ben als de dood dat hij me verlaat als hij erachter komt, dus ik moet dit voor mezelf houden.’