5x spannende standjes voor een onvergetelijke Valentijnsdag

Op dé dag van de liefde willen we chocolade, bloemen, een romantische diner en… seks, natuurlijk! Er is geen beter moment voor een zwoele vrijpartij dan Valentijnsdag! En déze 5 romantische standjes beloven je een knallend orgasme.

Yee-haw, cowboy!

Missionaris 2.0

Oké, voor dit standje begin je eerst in de missionarishouding. Zodra er sprake is van diepe penetratie, brengt de vrouw haar benen tussen die van haar partner. Vervolgens verandert de man zijn bewegingen van op-en-neer naar voor-en-achter. Dit standje is ideaal voor de vrouw die clitoraal én vaginaal bevredigd willen worden.

De vlinder

Bij de vlinder ligt de vrouw op haar rug en de man staat voor haar. Hij tilt haar heupen op en haar benen rusten op zijn schouders. Deze hoek maakt diepe penetratie mogelijk en zorgt voor extra stimulans voor de G-spot en baarmoederhals. Als dat geen vuurwerk oplevert 😉

Staand

Deze positie lukt alleen met een wel héle sterke man en een petite dame. Het is niet lang vol te houden, want hij vraagt behoorlijk wat spiermassa, maar daardoor niet minder lekker.

Keukenaanrecht

Jullie hebben wat tijd te doden terwijl het Valentijns diner in de oven staat. Schuif daarom alles van het aanrecht of kookeiland af voor een vluggertje. De vrouw ligt op haar rug met haar billen op de rand en de man staat. Dit standje is niet heel comfortabel, maar de ondeugendheid ervan maakt het des te leuker!

De scheve schaar

Met dit standje heeft de vrouw de volledige controle. Yee-haw! Daarnaast is er ook ruimte voor haar om zichzelf te bevredigen. En de man kan op zijn rug liggen – wél knieën gebogen – en genieten van het mooie uitzicht. Als dat geen échte liefde is 😉

Klaar om deze fijne seksstandjes in de praktijk uit te proberen? Draag er sexy lingerie bij! Er is namelijk bewezen dat vrouwen zich zelfverzekerder gaan voelen met een mooi lingeriesetje. En eerlijk: mannen houden van zelfverzekerde vrouwen onder lakens. Have fun!

Bron: SheKnows | Beeld: Getty, SheKnows