5x zó blijf je in de smaak vallen bij je schoonouders

Yeah, you did it: je hebt het ontmoeten van je schoonouders overleefd. Maar hoe zorg je ervoor dat je in de smaak blijft vallen? Je wilt tenslotte wel de goedkeuring blijven ontvangen van je schoonfamilie.

Hoe je de perfecte schoondochter blijft? Let op.

Toon interesse

Klinkt simpel, maar geloof ons: soms wordt dit op de lange termijn vergeten. Je schoonouders vertrouwen hun grootste geschenk – hun zoon- aan jou toe. Bel gerust daarom een keertje je schoonmoeder op om te vragen hoe het met haar gaat en of de doktersafspraak goed is verlopen. Of plan een bezoekje bij je schoonouders in om gezellig een bakkie koffie te doen. Dit hoeft niet elke dag, maar eens in de zoveel tijd wordt het zeer gewaardeerd. Luister echt, blijf vragen en stuur gewoon elke week een appje.

Organiseer

Laten we eerlijk zijn, mannen zijn niet echt een ster in het organiseren van etentjes of reizen. Of eigenlijk helemaal geen ster in plannen. Trek daarom je stoute schoenen aan en neem het initiatief om de telefoon te pakken. Je schoonouders zullen het zeker waarderen als je ze meeneemt met een etentje óf naar die wijnproeverij waar je het over had met je schoonvader tijdens het kerstdiner.

Sta klaar

Hello, partner in crime. Je kunt een relatie vergelijken met een weegschaal. Samen zorg je ervoor dat jullie in evenwicht blijven. Daarvoor help en steun je elkaar. Dat moet ook voor de familie gelden. Sta daarom altijd klaar voor je schoonfamilie. Ook in minder gezellige tijden.

Klaag niet te veel

Er is één ding wat jij en je schoonouders gemeen hebben: jouw vriend. Dat kan een leuk onderwerp zijn om over te praten, maar pas op dat je niet per ongeluk constant de opvoeding van je vriend bekritiseerd. Want wat je dan eigenlijk zegt, is dat ze hem niet goed hebben opgevoed. Auch! En als er iets is wat ouders niet willen horen, is dat het wel.

Wees jezelf

Misschien wel de belangrijkste tip uit het rijtje. Er is een reden waarom hun zoon voor jouw gevallen is, laat dat ook zien bij je schoonouders. Stel je niet anders op dan je werkelijk bent, want dat ga je op de langer termijn ook niet volhouden. Ze moeten je nemen zoals je bent, ook met die flaws 😉

