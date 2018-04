6 Dingen die je moet weten wanneer je voor het eerst met je partner op vakantie gaat

Het is de ultieme test voor je relatie: de eerste keer met je geliefde op vakantie. Opeens ben je 24/7 samen en op elkaar aangewezen. Kan soms best lastig zijn. Maar voordat je gaat backpacken door Azië, lekker gaat luieren op het strand van Ibiza of een roadtrip door Amerika maakt, is het zeer verstandig om een paar dingen met je lief te bespreken. Je wil immers geen gedoe tijdens jullie eerste liefdestrip.

1. Communiceer met elkaar

Vooral wanneer je van plan bent om een langere tijd met elkaar erop uit te gaan, is het van belang om goed met elkaar te communiceren. De meeste ruzies op vakantie (en eigenlijk ook gewoon in het dagelijks leven) ontstaan omdat we niet goed en genoeg met elkaar praten. Krijgen jullie op een gegeven moment irritaties? Zeg het! Verschillen jullie van mening? Spreek het uit! Praten is, vooral op vakantie, echt the key om je vakantie (en je relatie) te laten slagen.

2. Maak duidelijke afspraken over jullie bagage

Nu staan wij vrouwen erom bekend om altijd té veel mee te nemen, om vervolgens ongevraagd alles bij ons lief te proppen om zo overgewicht te voorkomen. Het lijkt misschien of hij dit oké vindt, maar in werkelijkheid vindt hij dit vaak reuze irritant. Helemaal wanneer al die leuke jurkjes, broekjes en topjes ongedragen weer mee terug naar huis gaan. Het is daarom het beste om het gewoon bij je eigen koffer te houden. Is die vol en heb je echt nog iets – denk aan een föhn, paar sneakers of warme trui – wat er niet meer in past, vraag dan eerst of je vriend het oké vindt in plaats van het zomaar in zijn koffer of backpack te gooien.

3. Wees realistisch met je verwachtingen

Door de betoverende, magische en vaak onwerkelijke foto’s op social media, hebben we vaak al snel hele hoge verwachtingen van onze vakantie. Maar je zult merken dat het ene hotel dat er op de foto’s ontzettend mooi uitzag of die ene hotspot waar love couples altijd los gaan met het maken van foto’s, er in werkelijkheid toch iets minder mooi en bijzonders uitzien. Hetzelfde geldt voor de sfeer tussen jou en je partner. Je zult heus niet de hele tijd verliefd, blij en romantisch zijn, en dat geeft natuurlijk ook niet.

4. Bespreek jullie budget van tevoren

Wil hij het liever niet al te gek maken, terwijl jij wel zin hebt in een flinke dosis luxe? Dan hebben jullie toch echt een probleem. Helemaal wanneer dit van tevoren niet besproken is. Wees tijdens het boeken – of misschien zelfs al daarvoor – dus open over wat je budget is en hoe jullie het daar willen gaan doen. Maken jullie bijvoorbeeld een pot, of betaal de één de ene dag en de ander de andere dag? Allemaal dingen die je niet op vakantie zelf nog wil bespreken.

5. Overleg of jullie met een groep willen optrekken of niet

Gaan jullie voor het eerst op vakantie en kom je er voor, tijdens of na het boeken achter dat jullie vrienden ook rond hetzelfde tijdstip naar hetzelfde eiland of dezelfde stad vertrekken? Overleg dan samen met je partner en eventueel de desbetreffende vrienden hoe jullie dit willen doen. Je gaat immers niet voor niets samen voor het eerst op vakantie om optimaal van elkaar te genieten, dus de kans is groot dat jullie niet (al te) veel met hen willen optrekken. Wees hierin ook duidelijk naar je vrienden toe. Ook zij zijn immers ooit samen voor het eerst op vakantie gegaan.

6. Doe af en toe water bij de wijn

Jullie gaan SAMEN op vakantie, en dat betekent dus ook echt samen. Hang jij liever de hele dag op het strand, terwijl hij liever ook iets avontuurlijks doet? Zoek dan een middenweg. Besluit bijvoorbeeld om de ene dag op het strand door te brengen en de volgende dag bijvoorbeeld een roadtrip rondom het eiland te doen. Oftewel, sluit altijd een compromis. Anders is de kans groter dat jullie geïrriteerd en een stuk minder verliefd terug naar huis keren. En dat zou zonde zijn!

Bron: Cosmopolitan UK, Metro | Beeld: iStock