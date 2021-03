Een vrouwelijk orgasme: weinig mysterieuzer dan dat. Sterker nog, het is niet eens per se duidelijk waarom een vrouw een orgasme kan krijgen. Bij mannen wel: het draait allemaal om de voortplanting. Maar bij vrouwen? Er zijn verschillende theorieën over; van een bijproduct van de evolutie tot het prettig maken van voortplanting. Dít is er wel onderzocht en wist je waarschijnlijk nog niet over het vrouwelijk orgasme.

Verminder je stress, krijg een orgasme

Veel vrouwen zeggen het niet erg te vinden om een vrijpartij met hun lover te eindigen zonder orgasme. Toch is dat eigenlijk zonde, want orgasmes verlichten pijn en verleggen de concentratie. Dus stel dat je erg gestrest bent, gooi dan niet het excuus ‘schat, ik ervaar veel stress’ erin, maar doe het juist wel en eis je orgasme op. Grote kans dat je je daarna beter voelt, omdat je met je gedachten ergens anders bent geweest. Gevoeliger dan de piemel

Het lijkt dan wel een klein dingetje van buiten – aan de binnenkant is het nog veel groter, maar dat zie je niet – het is twee keer zo gevoelig als de penis. De clitoris. Dit wetende, verklaart meteen waarom er keihard aan zitten draaien niet echt prettig is. Tepelorgasmes bestaan

Jup. Maar niet iedereen kan het ervaren, het bestaat dus voor sommige vrouwen. Hoe het werkt? Als je tepels prikkels krijgen, komt het stofje oxytocine vrij. Dat zorgt voor het samentrekken van de spieren in je vagina én maakt dat de bloedtoevoer naar je vagina sneller gaat. Zo kán het zijn dat je een tepelorgasme ervaart. Alles over tepelorgasmes lees je hier. G-spot orgasmes

En die G-spot orgasmes bestaan ook, maar: niet iedereen heeft een G-spot. Hij zit aan de binnenkant van je vagina, bij de ingang. Als je daar met je vinger in gaat en dan een ‘kom maar’ beweging maakt, zou je ‘m te pakken kunnen hebben. Het voelt een beetje als een sponsachtig stukje, maar nogmaals, niet alle dames hebben ‘m. En dat maakt niets uit: want ook zonder g-spot kun je fijne seks en orgasmes hebben. Vrouwen die seks hebben met elkaar komen vaker klaar

Een vrijpartij tussen vrouwen die seks hebben met vrouwen eindigen het vaakst in een orgasme. Dat blijkt uit een onderzoek gepublcieerd in The Journal of Sexuals Medicine. Heteroseksuele komen 61.6 procent van alle vrijpartijen klaar, voor homoseksuele vrouwen ligt dat percentage op 74.7 procent. After work-out seks

In the mood for seks na je workout? Niet gek. De bloedtoevoer naar je geslachtsorganen is hoger na je workout en ook je testosteron niveau heeft een boost gekregen. Weerstand verhogen? Kom klaar

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat jouw immuunsysteem geboost kan worden door een flinke vrij partij met happy ending.

