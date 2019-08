6 redenen waarom one night stands goed voor je zijn

One night stands zijn niet voor iedereen. Wanneer je tijdens een one night stand probeert om een emotionele leegte te vullen, zul je meestal een slechter gevoel eraan overhouden en je de volgende dag nog leger voelen. Een gouden regel: bij twijfel niet doen. Doe het alleen als je zeker bent dat je met die hunk (of babe) uit de bar de lakens wil delen, voor één avond.

Goed nieuws! Er zijn heus niet alleen negatieve punten. Hier zijn 6 goede redenen om af en toe (of ooit in je leven, mag ook!) een one night stand hebben:

1. Gezonde seks is een mentaliteit

Als je seks hebt moet je dat vooral doen om redenen die je een goed gevoel geven. Dat zou kunnen betekenen dat je het doet met iemand van wie je houdt en vertrouwd, en dat is iets moois. Of een vreemde die je net hebt ontmoet en nooit meer hoopt te zien, en dat is iets leuks. Als het je doel is om een leuke, vrije ervaring te beleven, is er geen reden om het niet te doen. Seks is immers fijn en iedereen heeft er weleens (of vaker dan weleens) behoefte aan.

2. Je schuldig voelen is niet nodig

Verspilde energie én zonde van je tijd! Een slecht gevoel overhouden na een one night stand is zinloos. Stel jezelf 3 belangrijke vragen: Heb je bescherming gebruikt? Voelde het fysiek veilig? En het allerbelangrijkst: vond je het leuk (en lekker)?

3. One night stands vs. friends with benefits

Hoe je het ook wendt of keert, friends with benefits eindigt meestal in een fiasco, met veel tranen, geschreeuw en – wie weet – zelfs een vriendschapsbreuk. One night stands zijn een goede manier voor degenen onder ons die moeite hebben om het fysieke van het emotionele te scheiden tijdens seks. Hallo vrouwen! Dat maakt one night stands minder emotioneel (en gecompliceerd) dan friends with benefits, omdat je elkaar simpelweg niet goed kent. En dat ook niet wilt!

4. Het geeft je een ego boost

Dat jij iemand tijdens het stappen zo hebt weten te versieren dat hij (of zij) met je mee naar huis wil of jou meevraagt, streelt je ego natuurlijk. Geef maar toe! En dat is ook weleens fijn. Helemaal na een relatie die op de klippen is gelopen. Just sayin.

5. One night stands zijn perfect om over je ex heen te komen

Eerlijk is eerlijk, er is geen betere manier om over je ex heen te komen dan om met anderen in contact, seksueel contact te komen. Thank you, next!

6. Hoe meer je jezelf kent, hoe beter de seks zal worden

Een one night stand helpt je erachter te komen waar je ‘seksgrenzen’ liggen. Plus: je kunt je van een andere kant laten zien. Als het goed is, zie je diegene nooit meer terug dus je kunt je van je bad girl kant laten zien. Want ach, hij/zij kent je verder toch niet.

