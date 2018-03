6 redenen waarom seks op vakantie een goed idee is

Is je seksleven om te janken? Boek een vakantie! Het is namelijk gewoon zo dat seks beter is op vakantie. Je hebt meer zin, dus doet het vaker en wel om deze redenen:

1. Relaxen

Vakantie staat in het teken van relaxen met een hoofdletter R. Zaken als belastingaangifte, je haren knippen en verven en het buikspierkwartier zijn opeens zó onbelangrijk. Resultaat? Een zen-versie van jezelf. En omdat je zo op je gemak bent heb je meer zin in seks, dan thuis.

Volgens Holly Richmond, een sekstherapeut, ontspan je fysiek, waardoor je seksleven wordt geboost. “Als je op vakantie bent, ben je meer aanwezig en word je niet afgeleid door werk of andere verantwoordelijkheden”, zegt Richmond in Health.com. “Door meer tijd en ruimte te hebben, wil je meer plezier hebben met je partner waardoor je uiteraard betere seks hebt.”

2. Je hebt meer tijd

Na een lange werkdag, de kids van school gehaald te hebben (en naar ballet, en judo gebracht te hebben) heb je waarschijnlijk nog hier en daar enkele huishoudelijke taken op het program staan. Als al je werk eindelijk af is en je met een zwaar hoofd en vermoeide benen op de bank zit, ben je kapot. Zin in seks? Niet echt… Misschien morgen of van het weekend?

Maar op reis is dat helemaal anders. “Thuis hebben we de neiging om een routine te volgen, maar op vakantie is dat niet het geval”, zegt Richmond. “Je kan seks hebben wanneer je wil, niet alleen na de werkuren.” Je hebt misschien wel een planning, maar je hebt zeker veel tijd vrij op een dag om te doen waar je zin in hebt. Dubbel genieten dus van je vakantie!

3. Nieuwe omgeving

Nieuwe dingen uitproberen om je seksleven een oppepper te geven werkt altijd. En het is ook nog eens leuk (en lekker). Ook een nieuwe omgeving kan een fijne stimulans zijn. Want zeg nou zelf, als je op vakantie gaat, is alles onbekend en tegelijkertijd interessant, hierdoor voel je je beter. De omgeving en sfeer is anders en dat verbetert onze seksuele ervaringen.

Kanttekening: op vakantie kan je optimaal gebruik maken van een nieuwe omgeving op verschillende ‘speciale’ manieren. Je kan seks hebben op het strand waar niemand jullie ziet of hoort (denk je dan hé, juíst betrapt kunnen worden geeft een kick). Daarnaast word je van seks op een nieuwe locatie creatiever en dát zorgt ook voor meer passie tijdens de vrijpartij.

4. Je voelt je avontuurlijk

Als je op reis gaat, voel je je altijd iets avontuurlijker. Je ontdekt van alles en hebt gewoon meer behoefte aan nieuwe dingen. Daarom sta je waarschijnlijk open voor nieuwe dingen in bed. Je wil op (seks)avontuur!

Richmond raadt zelfs aan om seksspeeltjes mee te nemen op reis. “Gewoon kopen, steek het in je valies en neem het mee op reis”, adviseert ze. Uitproberen dus!

5. Je bent closer met je partner

Met je vriend(in) op reis gaan, schept ook een band. Of je nu samen gaat hiken (en onderweg een seksueel avontuur beleeft) of werkt aan je tan tijdens een boottocht op zee; de connectie is er. En daarom ga je je meer op gemak voelen bij elkaar én in bed. Met als resultaat: mindblowing sex, omdat jullie alles loslaten. En dat wil je.

6. Mooie verschijning

Op vakantie doe je (onbewust) meer je best om er goed uit te zien. De voorpret begint al bij het inpakken van je koffers, alleen je meest sexy strandkimono’s, cocktailjurkjes en high heels worden erin gegooid. Je draagt waarschijnlijk je lievelingskleren (en als het effe kan zijn ze ook nieuw) en die zorgen -samen met je zongebruinde huid en beach hair– voor een mooie verschijning. Ook je partner ziet dit uiteraard. En krijgt nóg meer zin in je!

“Uiterlijk is niet alles, maar je zal meer zin hebben in je partner omdat die er zó goed uitziet”, voegt Richmond toe.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron Newmonkey Beeld iStock