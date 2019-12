6 signalen waardoor je weet dat de liefde tussen jou en je partner écht is

Natuurlijk komt een leugentje om eigen bestwil wel eens voor (ik heb echt alleen maar 1 piece uit de sale gekocht, in werkelijkheid zijn het er 3), maar in een goede relatie is er geen sprake van geheimen. Je durft alles te delen met je geliefde en weet dat je dit ook in vertrouwen kunt vertellen. En andersom ook natuurlijk.

5. Gevoelens tonen

Er zijn ontzettend veel dingen die belangrijk zijn in een relatie, van communiceren tot empathie hebben voor elkaar. Gevoelens tonen en deze ook kunnen delen met de ander is daar ook één van (!). Het is belangrijk dat jullie je zodanig bij elkaar op je gemak voelen dat je altijd open en eerlijk kunt zijn tegen elkaar.

6. Jullie hebben een leven samen

Vroeger droomde je ervan om samen met je partner een leven op te bouwen. Met of zonder kindje (en hond), in een eigen huisje misschien wel in het buitenland. Het gaat erom dat jullie hier samen aan werken en allebei een toekomst zien met elkaar. Dat jullie samen deze doelen willen bereiken (of dat is misschien zelfs al wel gelukt), toont maar weer dat jullie liefde voor elkaar echt is.