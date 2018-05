6 summer travel goals waar jij en je bestie helemaal happy van worden

De zomer komt eraan en dat betekent lekker weer, vakantie en dus de kans bij uitstek om op avontuur te gaan. Het is de periode van het jaar om nieuwe herinneringen te maken en met wie doe je dat nou liever dan met je beste vriendin? Wat jullie deze zomer gaan doen? Wij vermoeden een van de onderstaande zes dingen.

Weekend roadtrip

Je hoeft niet in het vliegtuig te stappen om samen een nieuwe stad te ontdekken. Overweeg eens een stad in Nederland of België en ga daar lekker borrelen en uiteten. Road trips zijn perfect voor spontaan avontuur én handig voor de portemonnee. Pak je spullen, kies een playlist en klets eindeloos tijdens jullie rit op de snelweg.

Bezoek samen een nieuwe plaats

Er zit een bepaalde magie in dingen samen voor het eerst doen. Ga daarom samen op avontuur naar een onbekende plek en laat je verrassen. Of probeer lokale delicatessen samen voor het eerst. Dat wordt hoe dan ook een onvergetelijke ervaring.

Ga kamperen

De buitenlucht is zo verfrissend en op zijn best wanneer ‘ie gedeeld wordt. Stap daarom uit je comfort zone en ga samen met je beste vriendin kamperen. Wedden dat het als een zomerkamp van vroeger voelt? Dat betekent dubbel zo veel herinneringen ophalen, waardoor je elkaar nog beter leert kennen. Oh, en je kunt natuurlijk marshmallows roosteren bij het kampvuur.

Boek een verwenweekend

Een weekend waarbij jullie allebei helemaal afschakelen en heerlijk in de watten worden gelegd. Bijvoorbeeld tijdens een massageweekend vol beauty behandelingen of een yoga retreat. Jullie laden de batterij samen op.

Doe vrijwilligerswerk

Quality time met elkaar doorbrengen terwijl je anderen helpt? Dat kan tijdens vrijwilligerswerk in binnen- of buitenland. Zelfs in je eigen stad is het mogelijk, en geloof ons, het voelt als vakantie wanneer je je in de magische wereld van vrijwilligerswerk onderdompelt. Het geeft zó veel energie.

Doe de staycation

Heb je een tuin? Gooi dan de tent op en ga tijdens de eerstvolgende warme zomernacht met je vriendin hangen in de tuin. Of boek een nacht bij een hotel in de stad waar jullie allebei nog nooit zijn geweest. Zo beleef je je eigen stad van een heel andere kant.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock