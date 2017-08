6 vragen die je jezelf moet stellen voordat je seks hebt met je ex

Seks met een ex: we hebben ons er allemaal wel een keertje schuldig aan gemaakt (geef maar toe). En waarom ook niet, want je weet al hoe goed – of niet, maar dan waag je je er vast niet aan – hij of zij is, wat je kan verwachten van de vrijpartij en je hoeft je niet druk te maken over hoe je eruitziet tijdens de daad.

Ook uit onderzoek is gebleken dat seks hebben met je ex een goed idee kan zijn. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Arizona kan je (een deel van) de pijn die je hebt van jullie break-up verlichten door met je voormalig geliefde het bed in te duiken. Het kan je ook doen inzien dat je diegene misschien terug wilt. Het hangt er allemaal vanaf in welke mate je over hem of haar heen bent.

Is het voor jou een goede keuze om seks te hebben met je ex? Om daarachter te komen, is het verstandig vóóraf deze zes vragen aan jezelf te stellen:

1. Wil ik hem of haar stiekem terug?

Het is natuurlijk helemaal prima als je je ex nog terug wilt, maar het is niet verstandig om te denken dat seks voor een hereniging tussen jullie gaat zorgen. Er is namelijk een grote kans dat je ex daar anders over denkt. Als jij hoopt op verzoening, dan kan je – om teleurstelling te voorkomen – de ex-seks beter laten voor wat het is.

2. Word ik er blij van?

Heb je een goed gevoel als je je kleren weer aantrekt, of voel je je er toch niet zo lekker bij? Als je bang bent dat je later spijt krijgt van jullie avontuurtje tussen de lakens: doe het niet.

3. Is het prima als we elkaar daarna niet meer spreken?

Seks met je ex is gewoon seks. Niets meer en niets minder. Realiseer je dat en vraag jezelf af of je daar oké mee bent of dat je stiekem toch hoopt dat je voormalig liefje je de dag erna een berichtje stuurt, gaat bellen of mee uit eten neemt.

4. Is de seks het waard?

Dit is een lastige, vooral als je nog niet helemaal over je ex heen bent. Want laten we eerlijk zijn: als we gek op iemand zijn, vinden we bepaalde kwaliteiten (in bed in dit geval) minder belangrijk. Maar als je niet verliefd bent op diegene en het dus alleen voor de seks doet, moet het wel goed zijn. Anders kan je beter een andere seksbuddy zoeken.

5. Blijf ik slapen?

Aangezien het je ex is, hebben jullie waarschijnlijk meerdere keren samen de nacht doorgebracht. Maar nu jullie geen setje meer zijn, hoéf je dus ook niet samen te slapen. Bedenk van tevoren wat je wilt, zodat je de day after er niet van baalt dat je met je ex moet ontbijten, douchen of richting het station loopt.

6. Kan ik mijn mond houden?

Jullie zijn niet voor niets uit elkaar: er zijn dus bepaalde zaken waar jullie het niet over eens zijn. En die zaken kan je beter niet opnieuw aanhalen. Kan jij je mond houden over die issues of is er een grote kans dat het toch weer ter sprake gaat komen tijdens jullie booty call? Bedenk goed of je alles weer wilt oprakelen of dat je jullie situatie beter kunt houden zoals die is.

Bron Hello Giggles | Beeld iStock