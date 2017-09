6 vragen die je zou moeten stellen tijdens een eerste date

Wanneer je met iemand gaat daten is het waarschijnlijk je doel om erachter te komen of die persoon potentieel relatiemateriaal is. Een goeie klik en aantrekkingskracht zijn natuurlijk belangrijk, maar het is ook goed om te weten of jullie (sociale) levens bij elkaar passen en of jullie iets gemeen hebben. Hoe je daar achterkomt? Door het stellen van deze zes vragen bijvoorbeeld.

#1 Hoe ziet een gemiddelde dag er voor jou uit?

In plaats van te vragen wat iemand doet – wat behoorlijk standaard en soms intimiderend is – kan je iemand ook vragen hoe zijn of haar dag eruitziet. Een gewone werkdag, een vrije zondag: met beide kan je prima zien of jullie schema’s bij elkaar passen of dat je misschien dezelfde hobby’s hebt.

#2 Waarom is je laatste relatie/scharrel geëindigd?

We moedigen heus niet aan om de hele date over exen te praten, maar zo kan je wel zien met wat voor persoon je te maken hebt en wat zijn of haar verwachtingen zijn. Is hij of zij echt op zoek naar een relatie, of heb je te maken met een flierefluiter?

#3 Wie is je beste vriend?

Je vriend of vriendengroep zegt meer over je dan je denkt. Heeft je date al jarenlang dezelfde beste vriend of vriendenclub? Of hopt ie van de ene persoon naar de ander? Je kunt zo goed inschatten hoe zijn of haar sociale leven eruitziet en of dat bij je past, en het zegt daardoor ook iets over hoe diegene omgaat met relaties.

#4 Hoe lang ben je van plan hier te blijven wonen?

Het klinkt gek, maar als je iemand via een online datingapp ontmoet, is het heus niet zo vreemd om te vragen. Er zijn namelijk genoeg mensen die via Tinder of een andere app op zoek zijn naar een date voor een avond (of twee). Als jij er na de derde date pas achterkomt dat diegene volgende week vertrekt en nooit meer terugkomt, kan dat een behoorlijke domper zijn.

#5 Hoe woon je?

Woont je date met huisgenoten, in zijn of haar eigen appartement of bij zijn of haar ouders? De woonsituatie van een persoon zegt heel veel over waar diegene in zijn of haar leven staat. En het is ook best fijn om te weten wie je op de gang tegen kan komen, mocht je in zijn of haar bed belanden…

#6 Waar kijk je naar uit?

Heeft hij of zij een grote reis op de planning staan? Een bruiloft van een vriend of vriendin? Dat soort dingen kunnen je een beter idee geven van wat voor vlees je in de kuip hebt en hoe jij in zijn of haar leven zou passen.

Bron Hello Giggles | Beeld Sanoma Beeldbank