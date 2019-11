6x tips om liefde te scoren via dating apps

Eindelijk die ene dating app gedownload (nadat je dit weekend in de club niet verder komt dan te jonge hook ups), een swip-sessie erop zitten en tadaaa daar is-ie: een leuke match. Maar wie en hoe begin je het gesprek?

De slechtste manier om het gesprek te beginnen is in ieder geval met de begroeting ‘Hoi’. Dat blijkt uit onderzoek van The Inner Circle. Hierbij 6 tips hoe je wél een date scoort.

1. Vraag hoe het gaat

In Nederland heb je 20% minder kans op een reactie als je een gesprek in een dating app opent met ‘hi’, ‘hey’ of ‘hallo’. In het buitenland is dat zelfs 45%. Dus vraag in plaats daarvan bijvoorbeeld hoe het met iemand gaat.

2. Kies je woorden met zorg

Hoe langer je openingszin, hoe minder kans op een reactie. Maar maak het ook niet te kort, want een gesprek openen met 18 woorden geeft je de meeste kans op een reactie. Dat luistert heel nauw want op een gespreksopener van meer dan 20 woorden zit je toekomstige relatie niet te wachten, volgens The Inner Circle. Kies je woorden dus met zorg.

3. Noem zijn (of haar) naam

Door de ander bij de naam te noemen heb je 13% meer kans op een reactie. Dat werkt in het buitenland namelijk minder goed.

4. Stel een vraag, maar niet te vaak

30% van de online vrijgezellen stelt een vraag tijdens een gesprek in een dating app. In Nederland heb je hiermee 6% meer kans op een reactie. Vraag dus, maar met mate! En: bouw je vragen op.

5. Wees persoonlijk

Een persoonlijke boodschap werkt veel beter dan een cliché openingszin. Zeg dus bijvoorbeeld iets over andermans profielfoto (kan een kiekje zijn op een vakantiebestemming waar jij ook bent geweest!) of een gedeelde hobby.

6. Skip emoji’s

Zo’n 5% van de vrijgezellen gebruikt smileys in een gesprek maar emoji’s leveren minder vaak een reactie op. Je kunt ze dus beter achterwege laten. Lastig? Beperk ze dan.

Bron: The Inner Circle, beeld: iStock