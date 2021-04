Voor veel vrouwen is het een groot probleem: niet kunnen klaarkomen. Er zijn dan ook verschillende dingen die ervoor kunnen zorgen dat jij niet tot je hoogtepunt komt. Hier zijn de belangrijkste zeven op een rijtje.

Een glaasje te veel

Het zou je misschien kunnen helpen ontspannen, maar alcohol is een grote reden waarom je geen orgasme kan krijgen. De bloedtoevoer naar je clitoris wordt door alcohol namelijk beperkt. En laten veel vrouwen nou juist alleen klaar kunnen komen door stimulatie van de clitoris. Als er dus te weinig bloed naar je clitoris toe stroomt, zal het veel moeilijker gaan. Ook roken geeft dit effect.

Praat erover

Communiceren is super belangrijk in een relatie, zeker als het om seks gaat. Het is voor je partner vaak moeilijk in te schatten wat jij fijn vindt, in een nieuwe relatie al helemaal. Wees daarom duidelijk en open over wat je fijn vindt. Vind je dit lastig? Moedig dan je partner aan als ze iets doen wat goed voelt.

Onzekerheid

Onzeker zijn over je lichaam kan een van de grote redenen zijn dat je niet klaarkomt en kan groot effect hebben op je seksleven. Je bent dan tijdens de seks constant bezig met hoe je eruit ziet in plaats van met je partner. Zo kun je er niet van genieten. Het is natuurlijk moeilijk om hier zomaar mee te stoppen, maar praat hier ook over met je partner. De kans is groot dat ze daar helemaal niet op letten en veel drukken zijn met belangrijkere dingen 😉

Gezondheidsproblemen

Helaas zijn er ook medische redenen waardoor jij niet tot je hoogtepunt komt. Bijvoorbeeld bij multipele sclerose kan het zijn dat je geen orgasme krijgt of beleef je het orgasme minder intens. Daarnaast kunnen verschillende medicijnen er ook voor zorgen dat je niet kan klaarkomen. Bijvoorbeeld als je antidepressiva slikt. Het is dan ook altijd handig om contact op te nemen met een arts die je hierbij kan helpen.

Lichaam leren kennen

Voor veel vrouwen is het dus niet zo simpel om tot hun hoogtepunt te komen en hebben een bepaalde manier van stimulatie nodig. Het is dus super belangrijk dat je goed weet wat je fijn vindt. Leer je lichaam dan ook goed kennen. Erogene zones bevinden zich over je hele lichaam, dus misschien heb je ze gewoon nog niet gevonden.

Stress

Dingen als stress en perfectionisme kunnen ook bijdragen aan het feit dat je niet klaarkomt. Als je de stress van dingen als werk, familiezaken en misschien zelfs relatieproblemen niet achter je kan laten tijdens de seks, kun je niet in de goede mindset komen. Je kan je dan ook niet focussen op je partner, omdat je niet volledig kan ontspannen.

Gevoelens

Je mentale gezondheid kan ook een grote factor zijn. Als je jezelf niet goed voelt kan klaarkomen erg moeilijk worden. Als je last hebt van bijvoorbeeld angst of depressie, is het verstandig om hulp te zoeken.

