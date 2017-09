7 feiten over de morning-afterpil

Ben je je pil vergeten, is het condoom gescheurd of heb je seks gehad zonder anticonceptie? De morning-afterpil kan een mogelijke zwangerschap eventueel voorkomen. Maar er gaan heel wat geruchten over die pil de ronde. Tijd om feiten van fabels te scheiden. Tekst Elke Spelters | Beeld Sanoma Beeldbank

1. De morning-afterpil krijgt meer en meer de term ‘noodpil’ Je kan die pil langer dan enkel de ochtend nadien innemen. De gewone morning-afterpil kan je tot drie dagen na onveilige seks innemen. De Ella One tot vijf dagen erna. Maar voor beide pillen geldt: hoe sneller, hoe groter de kans dat ze werkt. Want hoe langer je wacht, hoe meer kans dat je een eisprong hebt.

2. Het is geen abortuspil De morning-afterpil zorgt er alleen voor dat de eisprong wordt verlaat. Als je zelf al een eisprong hebt gehad, kan deze pil daar niets meer aan veranderen. De morning-afterpil breekt geen zwangerschap af die er mogelijk al kan zijn. Het is een soort van anticonceptie die je enkel in noodsituaties gebruikt. Ze kan dus geen abortus opwekken.

3. Wees je ervan bewust: de morning-afterpil werkt niet altijd Als je al een eisprong hebt gehad, werkt hij niet meer. Maar omdat je nooit exact kan zeggen wanneer je eisprong is, is het toch het beste om altijd een morning-afterpil te nemen als je onveilige seks hebt gehad. Maar je mag er dus niet van uit gaan dat die met 100% zekerheid een mogelijke zwangerschap voorkomt.

4. Na gebruik van de morning-afterpil moét je tot 7 dagen na inname ervan een condoom gebruiken Bij de Ella One is dat tot 14 dagen na inname. Als je de morning-afterpil gebruikt, kan je dus zwanger worden van de seks die je hebt na inname van de morning-afterpil. Gebruik dus zeker een condoom!

5. Je hoeft niet naar de dokter om er eentje te krijgen Gelukkig! Iedereen kan zonder doktersvoorschrift een morning-afterpil kopen bij de apotheker. Als je jonger bent dan 21, is de gewone morning-afterpil gratis.

6. Je zou eigenlijk altijd een reservepilletje in je apothekerskastje moeten hebben Just in case. Je hoeft een morning-afterpil niet meteen in te nemen, maar hoe sneller, hoe beter de werking ervan. Check ook zeker altijd de vervaldatum op het doosje voor je ze inneemt.

7. De bijwerkingen duren ongeveer twee dagen en vallen best mee Er zijn geen meldingen van ernstige complicaties bij de miljoenen vrouwen die de morning-afterpil gebruikt hebben. Je kan misschien een beetje pijn in je borsten hebben, duizelig zijn, hoofdpijn hebben of braken. Als je zou overgeven binnen de twee uur na inname van de pil, zal de pil niet zo effectief meer zijn. In dat geval neem je gewoon een nieuwe.

