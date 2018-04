7 situaties die elk sterk koppel overleeft

Er zijn heel wat momenten waarbij onze liefdesrelatie op de proef wordt gesteld. Noem bijvoorbeeld een vakantie, waarbij alles in de soep loopt. Of een dagje doorbrengen in de IKEA. Tsja, niemand zei dat het makkelijk ging worden. Maar wanneer jullie deze onderstaande punten zonder kleerscheuren weten te overleven, zit het met die relatie van jullie wel goed.

1. Een lange rit in de auto waarbij jullie op elkaar zijn aangewezen

Een navigatie die niet naar behoren werkt, het slechte richtingsgevoel van je partner of zijn bizarre slechte smaak in muziek: het zijn slechts een aantal dingen waarbij jullie elkaar wel de auto uit kunnen vechten. Vooral wanneer een ritje voor je gevoel net iets te lang duurt…

2. Een lang weekend in een hotel waar je bijna niets kunt doen

Tegenwoordig zijn we zo verslaafd aan onze telefoon, social media en ga zo maar door, dat het wel een opgave lijkt te zijn om een weekend met elkaar door te brengen zonder al deze attributen. Helemaal wanneer ook de tv niet je favoriete zenders heeft en er in de buurt maar bar weinig te doen is, is dit de ultieme relatietest om te zien of jullie relatie deze ‘nachtmerrie’ overleeft.

3. De eerste keer dat hij of jij stomdronken bent en op een fikse ruzie uit is

Niets zo vervelend als iemand die loopt te zoeken naar ruzie, terwijl er overduidelijk te veel alcohol in het spel is geweest. Helemaal wanneer iemand met z’n stomme dronken kop er ook nog allerlei kwetsende dingen uitgooit. Wees dan nog maar eens de wijste en vergevingsgezind.

4. De (niet altijd fijne) band met je schoonmoeder

Kun jij je schoonmoeder af en toe wel schieten, terwijl je lief voor elke scheet naar z’n mammie rent? Grote kans dat hier regelmatig heftige ruzies over ontstaan. Want hoe vaak hij ook zegt dat dit zal veranderen, zie jij maar weinig resultaat.

5. De inrichting van jullie eerste huis

Je partner houdt van strak, modern, de kleuren zwart, wit en grijs en weinig poespas, terwijl jij het liefst in de weer gaat met kroonluchters, gouden fotolijstjes en een velvet groene bank met gele poef. Een enorme opgave om niet ruziënd, al dan scheldend, elke woonwinkel waar jullie gaan kijken te verlaten.

6. Samen boodschappen doen op zaterdag

Voor veel mensen sowieso al niet de leukste activiteit om te doen, maar ja: een lege koelkast is ook weer zo wat. En dus struinen jullie elke zaterdag braaf de Albert Heijn, Jumbo of Lidl af, om vervolgens boos en strontchagrijnig in de auto terug naar huis te keren. Gillende kinderen, boodschappenkarretjes die overal staan of producten die al om 10 uur ’s ochtends op zijn: boodschappen doen is, vooral met zijn tweeën, een hele opgave.

7. Een meubelstuk in elkaar zetten

Schroefjes die missen of een bouwset dat niet klopt: het kan voor veel ergernis zorgen. Helemaal wanneer jij of je partner twee linkse handen heeft, en er vooral zelf niet aan wil toegeven.

Maar wanneer jullie al deze dingen alsnog weten te doorstaan, kan niks, maar dan ook niks, jullie relatie nog breken. Althans, dat hopen we dan maar!

Bron: Cosmopolitan US | Beeld: Giphy