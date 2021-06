7x dit doet droog staan dus écht met je lichaam

Sex on the beach (of niet dus). Even niet zo actief tussen de lakens, is je libido ver te zoeken of heb je ongewenst een Sahara tussen je benen. Dit doen droog staan met je lichaam.

No worries: er gebeuren geen erge dingen als je een tijdje geen seks hebt en dus droog staat. Maar er zitten wél positieve gevolgen aan seks, die je dus misloopt als je seksleven op een laag pitje staat.

Niet strakker (helaas)

Laten we gelijk maar even het grootste fabeltje uit de wereld helpen. Je wordt namelijk niet strakker (down under). Nee, ook niet een klein pietsie beetje. Sterker nog: hoe smal of strak je beneden bent, hangt niet af van hoevaak je seks hebt. Of met hoeveel mensen je het bed hebt gedeeld.

Geen boost voor hart- en vaatstelsel

Bij een steamy verzetje, krijgt je lichaam een hormonale en fysieke boost. Maar eerlijk is eerlijk, je kan natuurlijk ook flink tekeer gaan in de sportschool. Dan ben je immers ook lekker aan het bewegen. Maak je dus vooral geen zorgen als je tijdelijk geen zin hebt, probeer vooral in beweging te blijven op andere manieren.

Seks versterkt immuunsysteem

Behalve een boost voor je hart- en vaatstelsel is seks ook een boost voor je immuunsysteem. Mensen die elke week (of twee keer per week) seks hebben hebben meer Immunoglobuline A (IgA) in hun lichaam, dan mensen die minder vaak seks hebben. Korte uitleg: IgA is een antilichaam dat het lichaam van buitenaf beschermt tegen bacteriën en virussen.

Minder seks, meer stress

Het hoeft niet zo te zijn natuurlijk, maar minder seks kan meer stress betekenen. Uit onderzoeken blijkt dat mensen die lang geen seks hebben gehad een hogere bloeddruk krijgen tijdens momenten die stress veroorzaken, dan mensen die wel seks hebben gehad. Vooral als seks je uitlaatklep is (beste ever) dan kan het zijn dat je minder goed om kunt gaan met stressy moments.

Moeilijk in slaap komen

We hoeven je vast niet te vertellen dat het beste slaapmutsje seks is. I mean, wie valt er niet als een roos in slaap na een heftige vrijpartij met zijn (seks)partner. Dat komt doordat het lichaam tijdens de seks het hormoon prolactine aan maakt. Dit wondermiddel zorgt ervoor dat je moe wordt. Bij mannen is dit nog erger, onze slaaphelden maken namelijk veel meer aan dan wij. Daarom vallen ze ook als een blok in slaap daarna. Aha!

Lager libido

Even een kleine disclaimer: dit hoeft zeker niet zo te zijn. Het kan zo zijn dat als je minder seks hebt en uiteindelijk geen seks meer, dat je seksuele verlangens minder worden en de hormonen gedempt worden. Uiteindelijk kan je libido daardoor lager worden.

Nat worden duurt langer

Ok, ook deze vraag om een disclaimer. Hierbij de disclaimer: ook die hoeft niet zo te zijn. Elk lichaam is anders. Dan nu waardoor het eventueel wél kan gebeuren. Als je regelmatig van bil gaat, worden je geslachtsorganen gestimuleerd. Als dit dus een tijdje niet gebeurt, kan het wat langer duren voordat je vochtig wordt. Ook dat is geen probleem; genoeg hulpmiddeltjes.

Wist je trouwens dat de betekenis ‘droog staan’ uit 1998 komt. Volgens taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders werd de term ‘droog staan’ uitgesproken door een blanke, hoogopgeleide man die gevangen zat in de gevangenis Over-Amstel (Beter bekend als Bijlmerbajes). Hij gaf als voorbeeld zin: ‘Hij staat al twee jaar droog’. Verder gebruiken we ‘droog staan’ als ons glas leeg is of als je al een tijd geen alcohol drinkt.

Bron: NPO 3 / Beeld: iStock