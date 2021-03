Iedereen die zich weleens op een datingapp begeeft, weet: het is een mijnenveld. Het oerwoud hangt aan elkaar van de ongeschreven regels, onuitgesproken verwachtingen en ongemakkelijke ‘wat zijn we nou van elkaar’-gesprekken. Om het je íets makkelijker te maken, ruimen wij de grootste date-mythes voor je uit de weg.

Misschien heb je inmiddels aan den lijve ondervonden dat die zogenaamde ‘regels’, do’s en dont’s qua daten zelden opgaan. Dan is het volgende lijstje slechts een geheugensteuntje voor je volgende date. En als je een kersverse single bent die zich voelt als Bambi op het ijs temidden van Tinder, Bumble en Happ’n, helpt het allicht als je de volgende ‘wijsheden’ alvast naar het rijk der fabelen verwijst.

1. Er móet een vonk zijn

Geef de schuld aan romcoms, maar stiekem hopen we toch tijdens een eerste date als door de bliksem getroffen te worden. Je kijkt elkaar aan en patsboem, je weet: wij horen bij elkaar. Dat is intens romantisch, maar zelden hoe het gaat. Zelfs ‘de klik’ (het meest gezegde woord in ‘First Dates’) voel je in het begin misschien nog niet eens. Dankzij het overschot aan datingapps geven maar weinig mensen een matige eerste date een tweede of derde kans. Doe het toch (tenzij het echt rampzalig was of je zeker weet dat het nooit wat wordt) voor je iemand op basis van één afspraakje definitief afschrijft.

2. Date niet omdat je een rebound zoekt

Je zit in een donkere kroeg, knie aan knie met iemand die bijna nog een vreemde voor je is. Jullie hebben leuke gesprekken, lol en je vindt de ander bovendien woest aantrekkelijk. Tot hij tussen neus en lippen door zegt dat zijn acht jaar durende relatie twee maanden geleden uitging. Alarmbellen? Begrijpelijk, maar ren niet meteen weg. Net als dat er niks mis mee is om een paar weken na een break-up weer te gaan daten als dat goed voelt. Je zult zien dat de tijdlijn er niet zoveel toe doet als je de juiste persoon ontmoet.

3. Online daten is wanhopig

Gek genoeg kleeft aan online daten nog steeds een dubieus stigma. Alsof je je geliefde als een posteroderbruid(egom) in een Russische webshop hebt aangeschaft. Denk niet dat online daten een uiterste redmiddel is voor mensen die het op het werk of in de kroeg niet lukt. Vooral ten tijde van een pandemie is het schier onmogelijk een love interest spontaan te ontmoeten, dus thank Gód voor online daten.

4. Mannen moeten betalen op de eerste date

Hallo, de jaren vijftig belden – ze willen graag hun dating-etiquette terug. Je zou denken dat iedere vrouw nu wel weet dat het anno 2021 niet vanzelfsprekend is dat een man de rekening pakt. Het leidt niet voor niets het meest cring-y moment in iedere aflevering van First Dates. Bied op z’n minst aan om te splitten (zeker als je denkt dat je de ander hierna nooit meer ziet) of spreek af dat jij (of hij dus) ‘m de volgende keer aftikt. Dat-ie een gentleman is, bewijst hij maar door geïnteresseerd naar je te luisteren, niet alleen over zichzelf te ouwehoeren en je nooit zomaar te ghosten.

5. Een vrouw kan niet de eerste move maken

Nu we in de categorie gedateerde dating-etiquette zijn beland, pakken we deze ook maar meteen even mee. Het is een ouderwets misverstand dat je ervan weerhoudt je intuïtie te volgen. Bovendien: veel mannen vinden het juist sexy als jij degene bent die hem aanspreekt. Prima als je liever wacht tot jouw ridder je als een damsel in distress komt veroveren, maar accepteer dan ook dat wachten lang kan duren.

6. Hoe meer mensen je date, hoe groter de kans dat je een partner vindt

Aan op meerdere paarden wedden hebben we ons allemaal weleens schuldig gemaakt. Bovendien hebben we allemaal weleens een schimmig lijntje met iemand die af en toe in je leven is en dan weer weken verdwijnt. Tot het serieus met iemand anders ga je waarschijnlijk niet al die scharrels appen dat je even onbereikbaar bent voor hen.

Dat gezegd hebbende: intensief daten met verschillende optionele lovers is intens vermoeiend. Je moet meerdere gesprekken gaande houden, onthouden wie wat zei, tegen wie jij wat hebt gezegd en hopen dat je de een niet tegenkomt terwijl je op date bent met de ander omdat er niets zo ongemakkelijk is als dat. Stressvol dus. Je hebt maar een beperkt aantal uren in een dag, dus gun je date jouw onverdeelde aandacht (zolang ‘ie die verdient, natuurlijk).

7. Wat je dwars zit aan een ander, loopt vanzelf wel los

Ja hij stemt FvD en jij Partij voor de Dieren, maar ach, hoe erg is dat nou? Misschien zie je dat nog niet als je verblindt van verliefdheid, maar als jullie over fundamentele zaken totaal anders denken, gaat zich dat vroeg of laat wreken. En hij vindt werken overrated terwijl jij je eigen business bent begonnen, maar opposites attract toch? Misschien is dat in het begin interessant, maar reken maar dat het op den duur irritant wordt. Schuif niet essentiële tekortkomingen van een ander of wezenlijk verschillende meningen onder het tapijt omdat je bang bent anders single te blijven. Je kunt iemand anders niet veranderen.

8. De ander moet trouwmateriaal zijn

Ten eerste: er is niks mis met kritisch zijn. Weten wat je wil en waar je grenzen liggen is alleen maar bewonderenswaardig. Maar probeer ook realistisch te blijven. Dat je niet weet of je vader hem wel zou mogen en je nog niet hem voor het altaar visualiseert, zegt niets over je toekomstkansen. Alleen daten met types van wie je zeker weet dat je er mee wil trouwen, legt veel te vroeg veel druk op de ander. Ga erin met een open mind, geniet van jullie dates, heb plezier en ga er in het kader van verwachtingsmanagement niet vanuit dat je je zielsverwant ontmoet. Daar wordt daten een stuk leuker van.

