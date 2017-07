8 tips om je bed skills te verbeteren

Ruige porno of rustig de liefde bedrijven? Zachtjes kreunen of uitgebreide dirty talk? Soms duurt het best even om uit te vinden wat je lover fijn vindt in bed. Schrijver en columnist Tracey Cox, gespecialiseerd in daten en seks, geeft tips hoe je een goede sekspartner wordt.

Een beest in bed: het klinkt sexy, maar is dat nou echt wat mannen het liefst willen? Ja, zegt Tracey tegen Daily Mail. Toch merkt ze dat veel ladies tussen de lakens terughoudend zijn. ‘Vrouwen onderdrukken hun avontuurlijke kant vaak wanneer ze iemand echt leuk vinden, uit angst dat ze anders geen relatiemateriaal meer zijn. Veel vrouwen die best van een beetje kinky houden, worden een stuk milder wanneer ze iemand ontmoeten waarmee het weleens serieus kan worden. Ze zijn bang om een slet gevonden te worden.’ Zonde, vindt Tracey, want veel mannen vinden die avontuurlijke, zelfverzekerde kant in bed juist sexy.

Vind jij het lastig in te schatten hoe je het tussen de lakens moet aanpakken? Wellicht maken deze tips je een stukje zelfverzekerder (en daarmee ook sexier, zo lees je hieronder).

Neem initiatief

Dat mannen gemiddeld gezien vaker zin hebben in seks, is een feit. Dat wil echter niet zeggen dat zij altijd maar het initiatief moeten nemen. Neem zelf eens het voortouw en laat merken dat je zin hebt. Seks is immers geen eenrichtingsverkeer. Varieer

Wat je al kent en regelmatig doet, voelt veilig. Probeer echter te voorkomen dat de seks elke keer hetzelfde wordt. Wissel niet alleen van standje, maar denk ook eens verder: kijk samen porno, masturbeer voor elkaar of hou tijdens de vrijpartij een keer je sexy stilettohakken aan. Weet wat je wil

Probeer niet passief te zijn in bed. Een vrouw die weet wat ze wil is voor een man een stuk sexier dan eentje die als een zeester naast hem ligt. Neem zelf initiatief en laat zien wat jij lekker vindt. Daar wordt de seks voor jou ook uiteindelijk ook leuker op. Geniet van orale seks

Wil je sexy gevonden worden in bed, dan hou je volgens Tracey van orale seks – of het nu gaat om het geven of ontvangen ervan. Deze manier van bevredigen is een stuk intiemer dan penetratie. Hiervan genieten is voor hem een teken dat je niet preuts bent en seks in z’n puurste vorm – zweterig en niet-ladylike – omarmt. Laat hem dat dan ook merken (zie punt 7 en 8). Sta open voor nieuwe dingen

Keur nieuwe ideeën niet direct af. Natuurlijk moet je niks doen wat je zelf niet wil, maar hoe weet je dat iets raar of vies is als je het niet probeert? Maak niet overal een big deal van. Geef feedback

Ieder lichaam is anders en daarom is het wel zo fijn om duidelijk te zijn over wat jij fijn vindt. Help hem daarom een handje terwijl hij je lichaam bespeelt. Let wel op de manier waarop je dat brengt. Vertel hem niet bot wat hij verkeerd doet, maar geef hem eerst een complimentje en vertel daarna hoe hij het nóg lekkerder kan maken. Maak geluid (maar niet te veel)

Helemaal stil hoef je tijdens de seks niet te zijn; gekreun is niet alleen sexy, maar vormt ook een deel van de feedback die je je partner geeft. Jij vindt het andersom ook fijn om te weten of je goed bezig bent, toch? Dat betekent echter niet dat je heftige pornogeluiden moet maken. Liever niet, zelfs. Wees blij met je lichaam

Hoe je lijf er ook uitziet: straal uit dat je zelfverzekerd bent. Hij heeft meer aan een gemiddeld lichaam dat hij mag aanraken waar hij wil, dan aan een modellenlijf waar hij niet eens naar mag kijken als het licht aan is. Bovendien: in bed is hij wel met andere dingen bezig dan je iets te forse love handles.

Ten slotte: denk vooral niet teveel na. Geniet!

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!