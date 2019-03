8 vragen om te stellen op een eerste date

Eerste dates kunnen behoorlijk zenuwslopend zijn, zeker als je via een datingapp met elkaar hebt afgesproken en elkaar dus nog niet zo goed kent. Het is daarom fijn om iets achter de hand te hebben om ongemakkelijke stiltes te kunnen voorkomen. Je hebt geluk, want wij hebben er acht voor je op een rijtje gezet.

Ondanks dat je in korte tijd natuurlijk het liefst zoveel mogelijk over je date te weten komt, wil je niet dat het een soort sollicitatiegesprek wordt. Probeer dan ook om de vragen niet achter elkaar op hem af te vuren. Een eerste date zou ook geen ondervraging moeten zijn. Dus terwijl je een vraag stelt, kun je ook informatie over jezelf opgeven. Onthoud dat de reden dat je hier bent, is om erachter te komen of dit iemand is waarmee je een relatie kunt krijgen; dus je wilt ze beter leren kennen.

Wanneer hij je over zijn werk vertelt, kom dan met vragen als: ‘Wat vind je het meest interessante aan je werk?’ of: ‘Als je iets aan je werkplek zou mogen veranderen, wat zou dat dan zijn?’. ‘Wat is je grootste passie?’ Wanneer je date geen antwoord weet op deze vraag dan is dat misschien wel een red flag. Als hij niets kan bedenken waar hij gepassioneerd van wordt kan dit betekenen dat hij jou tegenhoudt in het volgen van de jouwe, als de date zou uitlopen in een relatie. Uit iemands antwoord kun je heel goed opmaken wat voor type persoon het is. ‘Als je met iemand voor een dag van leven kon veranderen, met wie zou je dat dan doen en waarom?’ Dit is een leuke manier om meer over je date te weten te komen. ‘Wat is het beste advies dat je ooit hebt gehad?’ ‘Wat is je meest waardevolle bezitting?’ Hierdoor kom je achter wat echt belangrijk voor hem is. ‘Welk recept kook je het beste?’ Omdat liefde nou eenmaal door de maag gaat. ‘Hoe ziet jouw perfecte dag er uit?’ Door deze vraag te stellen weet je hoe potentieel toekomstige dates er uit zouden zien en of jullie genoeg gemeen hebben om elkaar vaker te zien. ‘Als je één dag in je leven opnieuw zou mogen meemaken, welke zou dat zijn?’

Natuurlijk zijn dit maar suggesties en moet je tijdens je date zelf kijken wat goed voelt. Maar als we je nog één tip mogen geven: vermijd algemene vragen zoals Vertel eens wat over jezelf”. Serieus, dat is moeilijk om in twee minuten te beantwoorden aan een vrijwel onbekende.

Bron: IOL | Beeld: iStock