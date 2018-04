Nederlandse sterren vertellen over hun fans

Wat voor werk zou Jamai doen als hij geen fans had? En kan Jody Bernal het waarderen als je je ondergoed, inclusief remspoor, op zijn draaitafel gooit? Nederlandse sterren doen een boekje open over hun fans.

In de video, gemaakt door Noisey, delen Jamai, Jody Bernal, Kaj van der Voort, Teske de Schepper, Ray Fuego en DJ Jean anekdotes over enge verzoekjes, groupies en gekke ervaringen met hun achterban. Zo moest Jamai eens de politie inschakelen toen er toegewijde fans in zijn achtertuin stonden en vertelt Ray Fuego hoe hij omging met alle vrouwelijke aandacht.

Bron: Noisey | Beeld: ANP