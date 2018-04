Disneyland viert Gay Pride-maand met speciale Mickey Mouse-oortjes

Naast de regenboogkleuren maken de handen van Mickey een hartje waarin een vlaggetje te zien is. De oortjes zijn inmiddels een grote hit op het internet.

Ben jij ook fan van de oortjes? Om ze te kopen moet je wel een van de parken bezoeken. De oortjes zijn helaas niet online te bestellen. Geïnteresseerden kunnen afreizen naar Disney World Florida of Disneyland Paris.

I have two words for you tonight: Pride Ears. #Disney #DisneyParks #FABULOUSmouse pic.twitter.com/OiWFggxoDS

— Gloria Brame (@DrGloriaBrame) April 24, 2018