Een tepel orgasme? Het bestaat!

Dat vrouwen door verschillende manieren van stimulatie een orgasme kunnen krijgen, wisten we al. Dat tepelstimulatie tot klaarkomen kan leiden is voor velen onbekend. Maar, het bestaat echt!

Zo’n grote verrassing is het eigenlijk niet, dat sommige vrouwen kunnen klaarkomen door de tepels te strelen. Tepels zwellen namelijk, net als je clitoris, op als je opgewonden bent. Daarnaast wordt tijdens het strelen van de tepels hetzelfde gedeelte in je brein getriggerd als wanneer je clitoris gestimuleerd wordt.

Hoe krijg je een tepel orgasme?

De beste manier om een tepel orgasme te krijgen is door te gaan experimenteren. Wat tepelstimulatie teweeg brengt is voor iedereen anders. Wat werkt voor de een, werkt misschien niet voor de ander. Een goede tip: bouw het langzaam op. Sommige vrouwen vinden een beetje knijpen fijn, anderen hebben liever dat de tepels liefdevol gestreeld worden. Handig is om niet meteen de tepel aan te raken, maar beginnen met de borsten zelf.

Wat vooral belangrijk is: geloof dat het kan! Probeer het te zien als voorspel maar hou altijd de optie open dat er een orgasme kan opkomen.

Mannen

Kunnen mannen ook een tepel orgasme krijgen? Ja. Hoewel er weinig studies zijn gedaan naar tepel orgasmes onder mannen, blijkt uit gesprekken onder mannen op verschillende forums dat zij wel degelijk een tepel orgasme kunnen krijgen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Metro.co.uk. | Beeld: iStock