Huis- tuin- en keukenseks

Tuurlijk, een vrijpartij in de slaapkamer is altijd goed. Maar ook in de andere kamers van je huis kun je het héél spannend maken.

Van bil op de bril

Je hebt het ongetwijfeld weleens onder de douche gedaan, maar ook het kleinste kamertje kan verrassend spannend zijn. Doe het deksel van de wc naar beneden, laat je partner plaatsnemen en zak langzaam op zijn mannelijkheid. (Reverse of met jullie gezichten naar elkaar, wat je wilt.) Jij beweegt op en neer en draait rondjes, terwijl hij alle tijd en ruimte heeft om je clitoris te prikkelen.

Kinky in de keuken

Ga op het aanrecht zitten en spreid je benen. Je partner komt voor je staan en penetreert je. Tot zover misschien weinig nieuws, maar door achterover te leunen en je benen op te trekken, zorg je voor extra stimulatie. Ben je in een kinky stemming? Gebruik dan wat keukengerei om de boel op te spicen. Een theedoek om hem te blinddoeken of vast te binden, ijsblokjes voor een koude sensatie, een spatel voor een klein tikje…

Eat me

Nog zo’n lekker plekje: de eetkamer. Schuif alle onhandige attributen van tafel en ga op je rug liggen, met je heupen op het randje van de tafel. Gooi je benen de lucht in en laat je voeten rusten op zijn borst of op zijn schouders. Met dit standje creëer je een perfecte hoek, waardoor hij je extra diep kan penetreren. Variatietip: laat je lief je eens vingeren in deze positie. Succes gegarandeerd, want ook vingers komen in deze positie dieper dan normaal.

Avondje bankhangen

In de woonkamer seks je het lekkerst op een bank of een stoel met een grote armleuning. Buig voorover over de leuning, steun met je hoofd op een kussen, trek je knieën op en duw je billen de lucht in. Voor perfecte G-spot-stimulatie (yes, please) duw je je benen tegen elkaar aan en maak je je rug hol.

Seksmachine

De vibratie en warmte van de wasmachine of droger maakt een sekspartij intenser en zorgt voor een extra krachtig orgasme. Kijk ter inspiratie eerst naar hoe Kate Winslet en Patrick Wilson het doen in de film Little children en duik daarna zelf het washok in. Ga op je buik op de wasmachine liggen, maar blijf met één been op de grond staan. Zorg dat je onderlichaam tegen de machine drukt, terwijl je geliefde je van achteren penetreert. Kies een pittig programmaatje en enjoy the ride.

Lessen tussen de lakens komt uit VIVA 42-2018. Deze editie ligt t/m 24 oktober in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Beeld: Shutterstock