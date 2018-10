Fotograaf op zoek naar stel wiens aanzoek hij vastlegde

Maar toen Dippel achter het stel aan wilde om zijn foto te laten zien was het stel al vertrokken. Sindsdien is de Amerikaanse fotograaf een zoektocht gestart naar de twee.

“Twitter, help”, schrijft hij. “Ik weet niet wie deze twee mensen zijn maar ik hoop dat deze foto bij hen terecht komt. Ik nam deze foto vanaf Taft Point in het Yosemite National Park, op 6 oktober 2018.” De oproep van de fotograaf is op Twitter inmiddels ruim 126.000 keer gedeeld. Helaas tot nu toe zonder succes. Hij hoopt de man en vrouw nog steeds te vinden.

De fotograaf is er overigens van overtuigd dat de vrouw ‘ja’ zei. Het aanzoek werd volgens Dippel met knuffels en kussen onthaald.

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY

— Matthew Dippel (@DippelMatt) 17 oktober 2018