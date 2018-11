Vrouwen kunnen – in tegenstelling tot mannen – na een eerste orgasme vrijwel meteen nog een keer klaarkomen. We presenteren: het meervoudig orgasme. Ook erg fijn bij doe-het-zelfseks.

Tekst: Janne vogel | Beeld: GettyImages

Telkens weer

Hoewel vrouwen fysiek gezien allemaal in staat zijn een meervoudig orgasme te bereiken, blijkt uit de meeste onderzoeken dat het maar vijftien procent daadwerkelijk lukt. Behoor jij nog niet tot de gelukkigen? Lees dan vooral verder.

Zin voor gevorderden

Het klinkt misschien logisch. Maar hoe meer zin je hebt, hoe makkelijker het is om klaar te komen. Dat geldt voor een enkelvoudig orgasme, en al helemaal als je vaker wilt komen. Volgens Rachel Abrams, co-auteur van The multi-orgasmic woman, heb je de grootste slagingskans als je voor je eerste orgasme alleen je clitoris stimuleert. Door steeds net voordat je klaarkomt even te stoppen, bereid je je lichaam voor op een reeks hoogtepunten. Laat je bekkenbodemspieren werken voor een extra intens gevoel.

Total touch

Ongeveer vijftien à dertig seconden na je eerste orgasme kun je je clitoris opnieuw stimuleren. Dit keer zachter, langzamer en met minder direct contact. Als je merkt dat je clitoris nog te gevoelig is, kun je je eerst op andere erogene zones richten. Wat je ook doet, zorg dat je in the mood blijft. Je kunt voor ronde twee overschakelen op penetratie voor stimulatie van de G-spot-en ondertussen je clitoris prikkelen. Alles voor de double o…

Een beetje fake, maar wel lekker

Je vergroot je kansen op meervoudig genot door alles wat net voor een orgasme gebeurt, bewust te laten plaatsvinden. Trek je bekkenbodemspieren samen om je lichaam in te seinen dat het tijd is voor nóg een hoogtepunt.

Alles uit de trukendoos

Uit de docu The super orgasm komt naar voren dat vrouwen die ontspannen tijdens de seks, er vaker in slagen een meervoudig orgasme te bereiken. Lees: als je je druk ligt te maken of té graag wilt, gaat het dus niet lukken. Het vergt wat oefening. Maar als je je hoofd leeg weet te maken en de juiste trucs toepast, kun je in principe eindeloos klaarkomen. Het record staat op 134 orgasmes in een uur. Succes!

