Zó zorg je ervoor dat je lange relatie slaagt

Ware liefde. De ene gelooft er heilig in, de ander heeft de hoop allang opgegeven. Maar wat bepaalt of je relatie een beetje bestendig is?

Relatietherapeut Cinthe Lemmens gelooft nog steeds in de prins op het witte paard. ‘Maar ik geloof niet dat je er maar ééntje hebt,’ vertelt ze aan HLN.be. Volgens Lemmens zijn er allerlei factoren die een rol spelen bij het laten slagen van een relatie. Eén daarvan is: timing. ‘Soms kan het zijn dat je iemand leert kennen, maar je je simpelweg nog niet klaar voelt om te settelen. Bij veel mensen die merken hoe hun omgeving trouwt, huizen koopt of kindjes krijgt, begint de biologische klok plots te tikken.’

Naast de goede timing, bestaat het geheim voor een lange relatie volgens Lemmens vooral uit drie delen. Het eerste: leren omgaan met elkaars verschillende eigenschappen. ‘Het is een cliché zo hoog als een huis, maar tegenpolen trekken elkaar wel degelijk aan. Ik zie maar zelden koppels die als twee druppels water op elkaar lijken qua karakter. Je hebt de extravert die goed matcht met de introvert, het goed georganiseerde type dat samen is met iemand die wat chaotischer is.’

Botsen

En die tegenovergestelde karakters kunnen regelmatig botsen. ‘Die tegengestelde karaktertrekken gaan quasi altijd gepaard met drie stappen: in eerste instantie is dat trekje een van de dingen die je zo hoteldebotel maakt. Vervolgens erger jij je er blauw aan, en tot slot besef je dat je er nog iets uit kunt leren.’

Een andere belangrijke factor is hoe koppels discussies met elkaar voeren. ‘Als koppels bij mij aankloppen omdat alle aantrekkingskracht weg is, is het veel moeilijker om daar opnieuw leven in te blazen dan wanneer er conflicten zijn. Leren ruziemaken is iets wat je kunt oefenen.’

Patronen

Volgens Lemmens is het belangrijk om bepaalde patronen te ontdekken. ‘Het gebeurt maar al te vaak dat de ene partner de aanval inzet, waarna de andere zich stilzwijgend terugtrekt. Persoon nummer één begint bij wijze van spreken nog harder op de muur te beuken, waardoor nummer twee zich nog meer gaat afsluiten,’ legt de relatietherapeut uit. ‘Koppels die in een slaande ruzie belanden, gaan er vaak van uit dat de andere de boosdoener is. Maar eigenlijk is het interactiepatroon vaak de schuldige. Daar inzicht in krijgen en proberen om er anders mee om te gaan, kan echt wonderen verrichten.’

Het derde deel, en misschien wel het meest belangrijke, is het vinden van een goede balans tussen jezelf blijven en het opbouwen van een intieme band met je partner. ‘Dat is een oefening die zich al opdringt aan het begin van de relatie. Sommigen hebben de neiging om zichzelf te verliezen, terwijl anderen last krijgen van acute bindingsangst. Maar eigenlijk moet je zoeken wie jij bent, wat jij belangrijk vindt én daarover durven opkomen. En tegelijk die verbinding met je wederhelft bewaren en koesteren.’

Dat is niet eenvoudig, geeft ook Lemmens toe. Volgens de relatietherapeute helpen vooral simpele dingen daarbij. ‘Ik vraag aan koppels altijd wanneer ze zich verbonden voelden. Was dat samen op dat bankje tijdens een vakantie? Of als ze ’s ochtends genieten van een kopje koffie? Of misschien als ze samen onder de wol kruipen?’

Tja, je prins op het witte paard vinden, en vooral bij je houden, is niet altijd simpel. Maar onmogelijk? Dat zeker niet!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.