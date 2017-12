9 klotegevoelens die je hebt als je date niks meer van zich laat horen

Als je op Tinder of Happn zit, heb je er vast weleens eentje te pakken gehad: een ghost. Een leuke gast die ineens níéts meer van zich liet horen – soms nog voordat jullie elkaar überhaupt ontmoet hebben, soms na één date, of soms – en veel erger – na een aantal keer afspreken. Hoe kut het ook is: je bent niet de enige. We weten precies hoe je je voelt.

1. Meest irritant van alles: je moet het uit gaan leggen aan anderen

Waarom had je je ouders ook alweer verteld dat hij erbij zou zijn met kerst?

2. Maar ja, als je het zelf niet eens snapt, hoe moet je het dan uitleggen?

Ja, het is raar dat je ineens niks meer hoorde. En nee, je weet niet waarom.

3. Je vertrouwen in het manvolk is nu compleet weg

Niet alleen vervelend voor jezelf, ook voor die ene leukerd die het wél goed met je voor heeft.

4. En je wordt (nog) kritischer op jezelf

‘Ben ik niet grappig/knap/slim/spontaan/spontaan/initiatiefrijk/sportief genoeg ofzo?’

5. Je hebt geen idee of je misschien toch nog iets van je moet laten horen

Want misschien is er wel iets aan de hand? Is je date onder een auto gekomen en ligt ‘ie nu in het ziekenhuis? Het kán!?

6. Je gaat aan jezelf twijfelen

Waarom heb je dit niet zien aankomen? Wat heb je gedaan om deze doodse stilte te veroorzaken? Hoe bescherm je jezelf voor een volgende keer?

7. Het voelt alsof je keer op keer een slap in the face krijgt

Elke keer als je per ongeluk langs zijn berichten scrolt of iets op social media voorbij ziet komen, doet het pijn.

8. Je begint je af te vragen of ‘jullie’ ooit wel heeft bestaan

Zag jij dingen die er niet waren? Zat hij alleen in jouw hoofd?

9. En superlastig: je kan het zo niet afsluiten

Omdat je hem niet kan vertellen hoe je je voelt en je emoties kan uiten, blijf je ermee zitten. Thanks, but no thanks.

Ben je ook geghost?

Hoorde jij ook ineens niets meer van je scharrel, potentiële nieuwe liefde of die leuke gast waar je het gewoon gezellig mee had? Het overkomt de beste. Maar ben je benieuwd waarom ‘ie ineens van de aardbodem leek te zijn verdwenen? VIVA zoekt het voor je uit! Vertel ons je verhaal en wij bellen je ghost op om te horen waarom het contact zo plotseling is verbroken. Meedoen? Stuur een mailtje naar redactie@viva.nl o.v.v. ‘ghost buster’.

Wil je niets meer missen van VIVA? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Beeld Giphy, iStock