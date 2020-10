Aan, uit: deze sterrenbeelden zitten eerder in een knipperlichtrelatie

Niet alleen Rowéna en Stenn van Love Island lijken een heuse knipperlichtrelatie achter de rug te hebben. Deze sterrenbeelden kunnen er ook wat van. Ben jij een van deze tekens? Dan is aan, uit en weer aan waarschijnlijk hoe jouw liefdesleven op dit moment verloopt.

Sterrenbeelden knipperlichtrelatie

En ja, je sign heeft er dus wel echt iets mee te maken. Op de een of andere manier trekken jullie elkaar elke keer toch weer net zo hard aan als jullie elkaar afstoten. Deze sterrenbeelden zitten eerder in een knipperlichtrelatie dan anderen.

Ram (21 maart t/m 19 april)

Als er iemand lekker impulsief beslissingen kan nemen, ben jij het wel, Ram. Het ene moment stort je je vol overgave in je relatie, terwijl je na een tijd toch weer de knoop doorhakt om ermee te stoppen. Tja, voor jou is het aan- en uitgaan van je relatie iets wat gewoon bij je hoort. En je mening veranderen over iemand, dat blijft lastig. Nee, jij zult niet snel die uitspraken vergeten, als je partner dat maar weet.

Tweelingen (21 mei t/m 20 juni)

Jij bent ontzettend open-minded, maar daardoor ontstaat meteen ook de neiging tot een knipperlichtrelatie: jij ziet die breuk misschien maar als iets tijdelijks (We were on A BREAK!). Je hebt veel begrip voor jouw (voormalig) partner en staat dan ook zeker open voor een eventuele verzoening. Maar ja, die twijfels blijven bestaan en zo switch je heen en weer als een stoplicht.

Weegschaal (23 september t/m 22 oktober)

Je houdt je heel erg bezig met relaties, Weegschaal. Wanneer jullie even niet meer samen zijn, kun je afstand nemen en met een objectieve blik naar jullie samenzijn kijken. Zo weet je ontzettend goed wat er mis is gelopen, en hoe je dit in de toekomst kunt voorkomen. En alleen zijn? Niet zo jouw ding. Niet gek dus dat je regelmatig terugkeert bij je ex.

Bron: Beautify | Beeld: iStock