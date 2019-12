Aanmelden maar: First Dates zoekt nog singles

Aan het balen dat je geen liefde hebt om de feestdagen mee te vieren? Of heb je een vriend(in) die behoefte heeft aan een leuke partner? Daar kun je nu wat aan doen!

Bij First Dates zijn ze nog op zoek naar nieuwe singles.

First Dates-restaurant

Je mag jezelf, óf iemand anders opgeven om plaats te nemen in het First Dates-restaurant. Van jong tot oud: iedereen is welkom. “Wij zoeken voor jou de match voor een onvergetelijke ontmoeting tijdens een heerlijk diner. Wie weet ontmoet jij de liefde van je leven”, staat er in de oproep.

Besluit je je aan te melden, dan moet je in een lange lijst al je voorkeuren, interesses en afknappers doorgeven. Als de redactie denkt dat er een match voor je is gevonden, word je opgebeld. In dat gesprek – dat wel een uur kan duren – wordt nog eens alles over jou besproken: hobby’s, opleiding, relaties, enzovoorts.

Barman Victor

Vind je het toch een beetje spannend? Geen zorgen, het personeel stelt je helemaal op je gemak. Barman Victor vertelde eerder in een interview met VIVA: “Ze komen vaak zenuwachtig binnen, maar door een praatje te maken, zie ik ze langzaam een beetje ontdooien.”

Durf jij het aan? Je kunt je hier aanmelden

Bron: Libelle | Beeld: BNNVARA