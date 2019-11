Happy anniversary: het aantal langdurige huwelijken is flink toegenomen

In tijden van ghosting, zombieing en paperclipping is er hoop aan de horizon: het aantal langdurige huwelijken is sinds 2018 toegenomen.

Langdurige huwelijken

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Maar liefst 52.900 echtparen vierden in 2018 hun gouden bruiloft. En in het geval van goud betekent het dat je echt van elkaar houdt, want dan ben je al vijftig jaar (!) bij elkaar.

Platina jubileum

Als je vijftig al veel vindt: het platina jubileum – zeventig jaar samen – werd vorig jaar door 309 stellen gevierd.

Diamanten jubileum

And it doesn’t stop: 13.100 echtparen vierden hun diamanten jubileum, waarbij je zestig jaar samen bent.

Trouwpiek

De reden van deze hoge aantallen? Simpel: in de jaren zestig en zeventig trouwden er ontzettend veel mensen. In 1970 was er sprake een heuse trouwpiek en werden er 124.000 huwelijken gesloten. Tel daar de verhoogde levensverwachting bij op en voilà, 2018 was een jaar vol lang gekoesterde liefde.

Meh

Toch is de hoop voor lange huwelijken niet helemaal terecht (sorry). Want het aantal lange huwelijken lijkt nu weer juist minder te worden. Het aantal robijnen of smaragden (veertig jaar), zilveren (25 jaar) en koperen (12,5 jaar) bruiloften neemt de laatste jaren flink af. Mensen trouwen steeds minder en vragen vaker een scheiding aan. De afgelopen vijf jaar trouwden jaarlijks maar 65.000 stellen: bijna de helft van het piekjaar in 1970.