Wie interesse heeft in astrologie weet natuurlijk allang dat bepaalde sterrenbeelden zich van nature sneller tot elkaar aangetrokken voelen. Goed nieuws is dat het teken tot wie jij je aangetrokken voelt, zich waarschijnlijk ook aangetrokken voelt tot jou.

Dat biedt in de echte wereld natuurlijk precies nul garanties. Wás het maar zo simpel. Maar, als je er een beetje voor openstaat verklaart het wel waarom je met de ene persoon meteen een klik voelt en je bij de ander merkt dat die aantrekkingskracht niet vanzelf gaat (of volledig uitblijft).

Aantrekkingskracht at first sight

Dit zijn de sterrenbeelden die zich van nature het meest tot jou aangetrokken voelen:

Ram

Weegschaal, Leeuw & Boogschutter

Weegschaal heeft een enorm zwak voor het vurige karakter van de Ram. De uitgesproken persoonlijkheid en de assertieve trekken van dit teken werpen Weegschaal ondersteboven. Leeuw en Boogschutter hebben veel met Rammen gemeen. Ze zijn stuk voor stuk gepassioneerd, onafhankelijk en voorzien van een grote levenslust. Ram heeft een zwak voor het leiderschap van de Leeuw en de spontaniteit van Boogschutter.

Stier

Schorpioen, Kreeft & Maagd

Stier en Schorpioen bewijzen dat tegenpolen elkaar aantrekken. Wanneer deze twee tekens elkaars aandacht vangen, zijn het net magneten. Stier is meer sensueel en stabiel, terwijl Schorpioen meer seksueel en dominant van aard is.

Schorpioen wordt op de hielen gezeten door Kreeft en Maagd. Het huiselijke karakter van Kreeft beantwoordt de behoefte van de Stier aan comfort. Daarnaast staat Stier altijd achter (de soms wat) rigide routine van Maagd.

Tweelingen

Boogschutter, Waterman & Maagd

Tweelingen en Boogschutter lijken in eerste instantie een onlogische combinatie. Toch heeft Boogschutter een bovenmatige interesse in Tweelingen. Tweelingen kan zich nogal eens verliezen in de details terwijl Boogschutter vooral naar het grotere plaatje kijkt. Sommigen denken daarom dat dit geen match is, terwijl deze twee samen de wereld aan kunnen.

Ook een intellectueel luchtteken als de Waterman en Maagd voelen zich aangetrokken tot de persoonlijkheid van Tweelingen. Beide tekens willen altijd leren en discussiëren terwijl Tweelingen altijd zin heeft in een goed gesprek.

Kreeft

Vissen, Steenbok & Tweelingen

Vissen en Kreeft zijn de gevoeligste tekens van de dierenriem. Maan is de planeet die heerst over Kreeft. De maan staat voor zorgzaamheid en emoties. Neptunus heerst over Vissen. Dat maakt Vissen wat ongrijpbaar. Neptunus planeet die onze dromen en het onderbewustzijn beheerst. Op dat gebied kunnen Kreeft en Vissen elkaar aanvullen.

Steenbok houdt van het warme, verzorgende karakter van Kreeft. Tweelingen kan zich bij een Kreeft vrij en openhartig zijn en vindt dat woest aantrekkelijk.

Leeuw

Ram, Waterman & Boogschutter

Vooral Ram vindt de energie van Leeuw aantrekkelijk en wil dit sterrenbeeld graag op een dieper level leren kennen. Beiden vinden plezier maken belangrijk en zijn spontaan van aard. Ram vindt het sexy dat een Leeuw een ruimte in kan wandelen en meteen ieders aandacht heeft.

Waterman en Boogschutter willen ook graag de aandacht van Leeuw. De menselijke aard van Waterman leert Leeuw minder egocentrisch te zijn. De grappen van Boogschutter maken Leeuw altijd aan het lachen.

Maagd

Schorpioen, Vissen & Steenbok

Schorpioen voelt zich instantly aangetrokken tot Maagd. Die directe aantrekkingskracht werkt goed. Maagd voelt zich eerst misschien wat geïntimideerd door Schorpioen, maar zodra Schorpioen die angst ruikt, is er geen houden meer aan. Dit teken is graag dominant en stiekem wordt Maagd graag gedomineerd.

Net als Schorpioen, is Vissen ook een waterteken. Dit sterrenbeeld voelt ook meteen die onverklaarbare aantrekkingskracht. Steenbok is net als Maagd een aardeteken. Steenbok vindt de ambitieuze en praktische aard van Maagd heel sexy.

Weegschaal

Ram, Tweelingen & Stier

Ram is net zo dol op Tweelingen als op Rammen – dus dat zegt een hoop. Weegschaals behoefte aan harmonie brengt rust voor de heetgebakerde Ram. Ook Tweelingen en Stier vinden Weegschaal meer dan interessant. Tweelingen is net als Weegschaal een flirterig sterrenbeeld. Ze voeren witty gesprekken alsof ze in een romcom zitten. Stier en Weegschaal zijn op hun beurt dol op romantiek en luxe.

Schorpioen

Maagd, Stier & Kreeft

Maagd en Schorpioen koesteren een natuurlijke aantrekkingskracht. Het geheimzinnige karakter van Maagd moedigt Schorpioen juist aan om door te pakken. Waar in andere relaties Schorpioen te dominant is, voelt die verhouding tussen jullie natuurlijk.

Stier en Kreeft zijn ook gefascineerd door de aard van Schorpioen. Stier en Schorpioen zijn tegengestelde tekens die desalniettemin een sterk seksuele aantrekkingskracht voelen. Kreeft en Schorpioen hebben meer een klik op een emotioneel niveau.

Boogschutter

Tweelingen, Ram & Leeuw

Tweelingen wil Boogschutter dolgraag beter leren kennen. Het is het waard elkaar te ontdekken en een relatie een kans te geven. Tweelingen vindt het spontane, speelse karakter van Boogschutter leuk.

Ram en Leeuw zijn net als jij vuurtekens. Jullie leven het leiden door te doen wat op dat moment goed voelt. Jullie weten wat je wil in een relatie en zijn niet bang daar achteraan te gaan.

Steenbok

Stier, Kreeft & Maagd

Stier heeft een oogje op je. Stier heeft stabiliteit en geld hoog in het vaandel staan. Ook jouw werkethos en toewijding vindt Stier heel aantrekkelijk. Omdat jullie beide aardtekens zijn, delen jullie veel dezelfde waarden.

Kreeft en Maagd zijn wat emotionelere tekens die zich juist heel aangetrokken voelen tot het zakelijke karakter van Steenbok.

Waterman

Tweelingen, Leeuw & Vissen

Tweelingen vindt de vrije geest en het mystieke karakter van Waterman heel boeiend. Tweelingen heeft ook die wilde kant. Beide tekens moeten ook intellectueel uitgedaagd worden om de ander aantrekkelijk te vinden. Deze twee kunnen uren met elkaar praten over de meest uiteenlopende dingen.

De authentieke en directe kant van Waterman trekt de uitgesproken en zelfverzekerde Leeuw enorm aan. Aan de andere kant vindt de dromerige Vissen het mysterieuze van Waterman heel spannend.

Vissen

Kreeft, Maagd & Schorpioen

Mazzel voor jou Vissen: Kreeft vindt jou net zo aantrekkelijk als jij hen. Jullie zijn beide romantici op zoek naar een soulmate. Als watertekens maken jullie al snel een diepe connectie.

Omdat Vissen en Maagd tegengestelde tekens zijn, is de aantrekkingskracht niet te houden. Waterteken Schorpioen is een teken dat jou gewoon snapt. Ook wil dit sterrenbeeld graag weten waar jouw dagdromen over gaan.

