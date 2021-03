Dit zijn de acht belangrijkste redenen waarom mensen vreemdgaan

Hoe zou jij reageren als je partner vreemdgaat? Wijs je hem of haar gelijk de deur en wil je niet eens weten wat de reden voor het ontrouw is? Of wil je wel horen waarom je lief het deed? Ook al sta je er misschien niet om te springen: dat laatste is echt het slimst. Er zijn namelijk acht verschillende redenen waarom mensen vreemdgaan. Het grote misverstand? Dat seks altijd de drijfveer is.

Vreemdgaan: acht redenen

Seks is namelijk vaker niet dan wel de reden van het vreemdgaan. Zeker als je wil kijken of de relatie nog te lijmen is, is het belangrijk om erachter te komen wat dan wél de reden is. Er is een onderzoek gehouden onder vreemdgangers en hun beweegredenen. De onderzoeksresultaten zijn teruggebracht naar de acht belangrijkste redenen waarom mensen vreemdgaan. Hier komen ze:

Woede

‘Mijn partner was zelf al eerder vreemdgegaan dan ik’ of ‘Voordat ik vreemdging hadden mijn partner en ik ruzie en uit woede heb ik wraak genomen’. Gebrek aan eigenwaarde

‘Ik wilde me beter voelen over mezelf’ of ‘Ik wilde me onafhankelijk voelen’. Twijfel aan liefde voor partner

‘Ik wist niet (meer) zeker of ik echt van mijn partner houd’ of ‘Ik twijfelde of mijn partner wel de ware is’. Gebrek aan toewijding

‘Ik heb niet het gevoel dat ik me wil inzetten voor de relatie met mijn partner’ of ‘De relatie met mijn partner voelde voor mij nog niet officieel’. Behoefte aan variatie

‘Ik wil graag meer dan één sekspartner’. Verwaarlozing

‘Ik voel me niet gewaardeerd door mijn partner’ of ‘Mijn partner gedraagt zich emotioneel afstandelijk’. Te weinig seks in de relatie

‘Mijn partner wil geen seks meer’ of ‘Mijn partner heeft andere seksuele voorkeuren dan ik’. De situatie

‘Ik was onder invloed van alcohol/drugs en kon niet helder nadenken’ of ‘Emotionele stress door persoonlijke omstandigheden zorgde ervoor dat ik niet helder kon nadenken’.

Duur van de affaire

Uit het onderzoek bleek ook dat de duur van een affaire vaak samenhangt met de reden. Mensen die vreemdgaan wegens een gebrek aan liefde, behoefte aan variatie of woede hebben vaak langere affaires dan wanneer ze vreemdgaan omdat de situatie daar toe leidde. Ook is gebleken dat vrouwen doorgaans langere affaires hebben dan mannen.

Emotionele connectie

De reden van vreemdgaan hangt ook samen met wat de vreemdganger uit zijn of haar affaire haalt. Gaat iemand vreemd wegens een gevoel van verwaarlozing, dan zal diegene eerder een emotionele connectie zoeken in een affaire. In zulke gevallen worden er eerder intieme gesprekken gevoerd en een hechte band gecreëerd. Dit is minder vaak het geval als iemand vreemdgaat voor seks of omdat de situatie daar toe leidde.

Betrapt willen worden

Wat ook een groot misverstand over is vreemdgaan, is dat vreemdgangers niet betrapt willen worden. Volgens het onderzoek zijn er namelijk vreemdgangers die dat wel willen. Dat zijn met name de mensen die vreemdgaan met verwaarlozing als reden of gebrek aan eigenwaarde. In dit geval is het vaak een schreeuw om aandacht. Ook bij mensen die vreemdgaan omdat ze twijfelen aan de liefde voor hun partner of door een gebrek aan toewijding zien de onderzoekers vaak dat het ze niet zoveel uitmaakt of ze betrapt worden. Meestal omdat ze het niet heel erg vinden als hun relatie uit zou gaan.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief