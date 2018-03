Adviezen van Lize: ‘Als jullie liefde serieus is, dan zullen jullie open kaart moeten spelen’

Wat als het je maar niet lukt je getrouwde minnaar aan de kant te zetten? Of als je kat jaloers is op een schilderij? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Lieve Lize,

Mijn leven is een puinhoop! Het begon met een zoen in een dronken bui, maar inmiddels ben ik tot over mijn oren verliefd op de vriend van mijn beste vriendin. We hebben het al drie keer gedaan. Ik voel me vreselijk, maar we kunnen het niet meer stoppen. Wat moet ik doen?

Lize: Ai! Natuurlijk kun je er wel mee stoppen, je wilt er alleen niet mee stoppen. Het feit dat het echt ongelooflijk níet mag, maakt het alleen maar intenser, spannender en leuker. Maar het is niet leuk. Je hebt seks met de vriend van je beste vriendin. Hij is een lul omdat hij niet trouw is en jij had álle mannen van de wereld kunnen kiezen maar niet deze. Als jullie liefde serieus is, dan zullen jullie open kaart moeten spelen. Hoe dan ook: hoe langer je ermee doorgaat of het van haar weghoudt, hoe erger je het maakt. Sterkte.

