Adviezen van Lize: ‘Misschien moet je even afstand van haar nemen’

Wat als je vriendin doodleuk bevriend blijft met jouw ellendige ex, of als je vriend zijn telefoon belangrijker vindt dan jouw verhalen? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hoi Lize,

Mijn ex – we zijn nu twee jaar uit elkaar – heeft mij in onze relatie veel pijn gegaan en heeft me meerdere keren bedrogen. Daarom hebben mijn vriendinnen dan ook een soort hekel aan hem. Op een na, zij blijft vriendschappelijk met hem omgaan alsof er nooit iets gebeurd is. Is het raar dat dat mij pijn doet?

Hey!

Ten eerste: wat een flapdrol die ex van jou en wat klote dat je zo besodemieterd bent. Ten tweede snap ik dat het rot voelt dat je vriendin bevriend is met die flapdrol-ex. Natuurlijk is het juist fijn om met vrienden af en toe lekker vuil te kunnen spuwen over je ex en dat ze je pijn erkennen. Misschien moet je even afstand van haar nemen. Wanneer de tijd rijp is bepaal je of je kunt stoppen met je ex onderdeel te laten zijn van hoe je de verstandhouding is tussen jou en je vriendin. Probeer je vriendin dan niet te zien als iemand die nog omgaat met je ex, maar gewoon als een vriendin. Want je ex verdient al die aandacht en pijn niet meer.

Liefs

