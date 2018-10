Wat als je op vakantie moet met de saaie vrienden van je partner of juist single bent en nu al opkijkt tegen de feestdagen? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (33) geeft raad.

Hoi Lize!

Ik heb de allerleukste vriend van de wereld. Eén minpuntje: zijn jeugdvrienden zijn vreselijk burgerlijk, ik heb totaal geen aansluiting met ze. Boeien, zul je denken, maar hoewel ze elkaar amper zien, gaan ze for old times’ sake elk jaar samen skiën. Dat betekent: een vreselijke week in één chalet met krijsende baby’s en jonge moeders die kruidenthee drinken in plaats van Jägermeister. Hoe zorg ik ervoor dat hij dit jaar gewoon met mij (alleen!) richting sneeuw gaat? Thanks!

Hey,

In het geval ‘jullie zwemmen in het geld’ zou ik er lekker twee vakanties van maken. Eentje samen en eentje waarin jij een week lang het huis voor jezelf hebt terwijl je vriend een paar duizend kilometer verderop borstvoeding geeft aan de kinderen van zijn vrienden. Mocht het financieel iets minder florissant gaan, dan kunnen jullie (om elkaar tegemoet te komen, want tja, een relatie is geven en nemen) elk oneven jaar samen gaan skiën en elk even jaar op de blaren zitten. Joh, misschien haal je er nog iets leuks uit zoals tijd om een boek uit te lezen of een reden om alcoholist te worden.

Sterkte!

