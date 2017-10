Adviezen van Lize: ‘Is maat veertig tegenwoordig obese?’

Wat te doen met teleurstelling tussen de lakens en onbegrijpelijk mannengedrag? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Lieve Lize,

Sinds ik ben gestopt met roken, ben ik dertien kilo aangekomen. Ik was heel dun en ben eigenlijk best tevreden met mijn nieuwe vormen. Daarom steekt het nogal dat mensen om me heen ongevraagd zeggen dat ik moet gaan sporten of op dieet moet. Is maat veertig tegenwoordig obese?

Liefs

Lize: Zo! Ten eerste: wat megagoed dat je gestopt bent met roken, wat zullen je longen en witte muren blij met je zijn. Ten tweede: fuck wat andere mensen zeggen, en dan bedoel ik ongevraagde en vooral onnodige kritiek. En op die laatste vraag ga ik niet eens antwoord geven, want het gaat om hoe jij je voelt, niet om hoe je denkt dat andere mensen over je denken.

Xxx

