Adviezen van Lize: ‘Zo krijgen andere mannen nooit een eerlijke kans in bed en erbuiten’

Wat als je die vreselijke man die zo goed was in bed maar niet kunt vergeten? Of je gek wordt van je eigen onrust? Social media- sensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Hoi Lize,

Na vier maanden daten kwam ik, nadat mijn vrienden dat al vanaf dag één zagen, eindelijk tot het besef dat mijn scharrel echt een verschrikkelijk pedant mannetje is. Hij is alleen wel ongelooflijk goed tussen de lakens. Een van de redenen dat ik blind was voor zijn onhebbelijke gedrag, denk ik achteraf. Ik zie hem al een jaar niet meer, maar geen enkele man heeft sindsdien aan hem kunnen tippen. Ik wil graag een relatie (niet met hem!), maar mis de bedsessies enorm. Wat zou jij doen?

Hoi!

Nou, dat is eigenlijk vrij simpel: zorgen dat deze onhebbelijke man je vriend wordt, zodat je fantastische seks hebt maar verder een walgelijke relatie… Nu denk je waarschijnlijk: HELL NO. En dat is precies goed, want wat je echt moet doen, is hem lekker loslaten en kappen met vergelijken. Zo krijgen andere mannen nooit een eerlijke kans in bed en erbuiten.

