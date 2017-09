Adviezen van Lize: ‘Koop desnoods wat seksspeeltjes’

Wat te doen met teleurstelling tussen de lakens en onbegrijpelijk mannengedrag? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Foto Astrid Zuidema

Hi Lize,

Hoteldebotel was ik op M. Vol verwachting stapte ik na een maand daten in zijn bed, alwaar hij een penis tevoorschijn haalde die zich het best laat omschrijven als een kruising tussen een afgekloven bot en een flinterdunne asperge. De seks is belabberd en ik zie dat niet verbeteren. Wat moet ik doen?

Groetjes, G.

Lize: Hoi hoi. Ja maar hallo! Seks hoeft niet alleen maar penetratie te zijn, hè?! Als je echt hoteldebotel bent, kun je op z’n minst je perceptie van seks een beetje bijstellen. Ik neem aan dat hij gewoon een tong en handen heeft waarmee hij prima uit de voeten kan? Koop desnoods wat seksspeeltjes en kijk of je er toch niet iets leuks van kunt draaien. Succes ermee en dank dat je het eten van asperges voor altijd voor me hebt verpest…

Liefs

