Afgewezen ‘Boer zoekt Vrouw’-kandidaten vertellen hoe het nu met ze gaat

Na veel wikken en wegen maakten ook boer Marnix en boer Jaap hun definitieve keuze in ‘Boer zoekt Vrouw’. Marnix koos voor de eigenwijze Janneke, Jaap is als een blok gevallen voor de Twentse Marian. Bertine en Petra bleven met een gebroken hart achter. Hoe gaat het nu met ze?

Bertine en Petra zagen het wel zitten met hun boeren, maar helaas moesten zij hun koffers pakken. Petra zag de afwijzing van Jaap niet aankomen. ‘Ik heb meerdere keren gehoord dat-ie ons allebei heel erg leuk vond en dat-ie het moeilijk had om een keuze te maken’, vertelt ze in een video op de ‘Boer zoekt Vrouw’-website. ‘Ineens gingen we op de bank zitten en ik had het idee dat de naam van Marian heel snel uitgesproken werd. Dus ik was in mijn beleving een beetje flabbergasted. Zo van: oh, ik ben het dus niet.’ Bertine is achteraf blij dat de keuze niet op haar is gevallen. ‘Als het van het begin al zo twijfelachtig is, dan weet ik niet of ik daar heel gelukkig van was geworden.’

Spijt

Inmiddels zijn beide dames redelijk van de schrik bekomen. ‘Ik heb veel van me afgeschreven, ik heb veel nagedacht. En ik voel me steeds weer beter’, zegt Petra. Ook Bertine heeft haar leven weer opgepakt. Marnix heeft ze nooit meer gesproken, waar ze achteraf spijt van heeft. ‘Ik had heel graag een gesprek met Marnix willen hebben, maar dat heb ik steeds uitgesteld. Dat is jammer.’

Beeld: KRONCRV