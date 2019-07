No smoking please: dit zijn de grootste afknappers bij online dating

Swipe naar links, swipe naar rechts: de keuze lijkt tegenwoordig binnen één seconde gemaakt. Maar wat zijn nu écht de grootste afknappers bij online dating?

Een goede reden om dat eens uit te zoeken, dacht de Britse telefoonverkoper Carphone Warehouse. Ze ondervroegen 1.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk naar wat ze nu wel en niet aanspreekt in een profiel op bijvoorbeeld een dating app als Tinder of Happn. Hadden de ondervraagden geen uitgesproken mening? Dan telden ze niet mee in de resultaten.

No smoking please

Met stip op nummer 1 op de lijst van afknappers staat roken, op de voet gevolgd door piercings (2) en selfies in de spiegel (3). Je gezicht niet volledig in beeld, grove grappen maken en opscheppen over je geslachtsdeel stonden respectievelijk op de vierde, vijfde en zesde plek. Ook selfies met een pruillip of in de sportschool worden niet gewaardeerd en zijn goed voor de zevende afknapper. En die Snapchat-filter (8) of veel emojis (9) kun je beter maar links laten liggen. Zelfs een beetje jaloezie vindt al plaats in de online wereld: een kiekje met een té aantrekkelijk iemand van het andere geslacht valt niet echt in de smaak (10).

Kom maar door

En wat vonden de deelnemers wel aantrekkelijk? Nou, foto’s met dieren (1), tatoeages (2) en een grote lach op het kiekje (3). Ook reisfoto’s (4), grappig uit de hoek komen (5) en een link naar je sociale media (6) werden wel geapprecieerd. Ook vonden ze het fijn als de biografie niet te uitgebreid was (6), máár dan is het wel gewenst dat je vermeldt hoe lang je bent (8). Misschien daarom ook dat een foto waarop je volledig te zien bent wel in goede aarde valt (9). Als laatste werd sarcasme nog opgemerkt als een positief punt tijdens het online daten. Een hoop eisen dus. Wij zeggen: doe vooral waar jij je lekker bij voelt. Dan komt die prins(es) op het witte paard vanzelf.

Bron: HLN | Beeld: iStock