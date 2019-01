De aflevering van Ex On The Beach had niet één, maar drie hele fijne hoogtepunten

Gisteravond was het weer tijd voor de guilty pleasure der guilty pleasures, namelijk Ex On The Beach Double Dutch. En zoals iedere aflevering zat ook deze aflevering weer vol met ehm, tja, guilty pleasures. We hebben de drie ‘mooiste’ hoogtepunten voor je op een rij gezet.

Date from hell

Laten we beginnen bij de ‘hell date’ tussen Stacy en Harrie. Dat was inderdaad een helse date en wel om meerdere redenen. Ten eerste: Stacy wil niets liever dan klittenband spelen met Robin en die kans werd haar nu helaas ontnomen. Rrrrrrats, werd ze zomaar gedwongen om haar geliefde te verlaten.

Dan hoop je natuurlijk dat daar iets heel leuks tegenover staat. Harrie is leuk (wij zijn stiekem een beetje verliefd op Harrie) en dus zal een date met Harrie wel meevallen. Toch toch toch? Maar als dan blijkt dat je met z’n twee in een opgooi-tentje op iets dat lijkt op een vuilnisbelt moet slapen, dan word je flink op de proef gesteld. Denk even aan die keer dat je op Solar of Lowlands ’s ochtends uit je tent werd gefikt door mevrouw Het Zonnetje. Welnu, in het geval van Stacy en Harrie op Curacao schijnt dat zonnetje zo’n 100 keer harder, dus tel uit je hittekanon.

Tot overmaat van ramp – voor Stacy dan, wij vonden het best genieten – kwam er de mededeling dat een nieuwe ex van Robin is aangespoeld op het strand. Stel je even voor: jij zit in een tentje op een vuilnisbelt en je krijgt beelden te zien van een bloedmooie ex die de jacht op jouw klittenbandje opent. Hallo nachtmerries!

Miss Licht Ontvlambaar Yasmine

Dan hebben we ook genoten van Miss Licht Ontvlambaar Yasmine. Of beter gezegd: van Mezdi. Want toegegeven, ook al kan Mezdi een draak van een vent zijn, hij weet als een van de weinigen hoe je een hysterisch, vijandig mensch als Yasmine nog enigszins leuk in de omgang kunt maken. Namelijk iedere keer als zij het op een krijsen zet – en dat doet ze vaak, dit keer tegen Brody Bad – erbij gaan staan en een heerlijk dansje op te voeren. Denk aan the floss met Mezdi’s oneindige grijns erbij. Yup, Mezdi is making Yasmine great again.

Lena, oh Lena

En dan is er Lena nog. Oh Lena, we vinden je met de week leuker worden. Je bent een kleine tiran, weet waar je voor staat en beschikt bovendien over de nodige dosis zelfspot. Wanneer je op het punt staat om de nieuwe ex van Robin aan te vliegen, kun je jezelf op het nippertje inhouden. Om vervolgens met een duivelse blik vol sarcasme (het is sarcastisch toch…?) in de camera te kijken en te zeggen dat je niet aan vechten in het openbaar doet omdat je ‘classy’ bent. Je hebt bij deze de opmerking van de week gewonnen.

