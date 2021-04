After party: Wippen we er straks, na corona, massaal op los?

Er wordt volop op gehint: een summer of love en lekker veel seksuele bevrijdingsfeestjes als de pandemie voorbij is. Worden de jaren twintig écht zo roaring of valt het allemaal wel mee?

‘Barsten straks de nieuwe roaring twenties los?’, ‘Losbandigheid na de coronacrisis’, ‘New ‘sexual revolution’ when pandemic is over’ koppen de krantenkoppen. Wereldwijd wordt erop los gespeculeerd hoe het leven er ná covid zal uitzien, zeker nu het einde van de pandemie in zicht is. Vooral ons liefdes- en seksleven ligt onder de loep. Niet gek, want na een jaar van daten op afstand, knipogen met een mondmasker op of gewoonweg kurkdroog staan, gonst en smeult er vooral bij singles van alles onder het oppervlak.

En daar spelen reclamemakers haarfijn op in. Modemerk WE Fashion laat in hun bijna tranentrekkende campagne Remember your first een post-covid-wereld zien, waarin we weer voor het eerst kunnen knuffelen, zoenen en feesten met vrienden. In de campagne When together van Diesel spelen zestien koppels de hoofdrol die, na een lange tijd van elkaar gescheiden te zijn geweest door corona, elkaar zoenen en speeksel uitwisselen.

En ook pakkenmerk Suit Supply speculeert op een hitsige toekomst met de The new normal is coming. Get ready to get closer waarin stellen al tongend en verstrengeld op en over elkaar liggen. Hoewel online niet iedereen deze openlijke affectie kan waarderen, reageerden velen ook met: ‘Ik kan niet wáchten om zo te kunnen zoenen!’

Op de website postcoronaposts.com kun je intikken wat je direct na de pandemie gaat doen. Na feesten (Party every weekend for a whole year!) en moeders knuffelen, is het kussen (en soms meer) van complete vreemden favoriet. Maar wordt het ook echt zo roaring en seksueel bevrijdend of valt het allemaal wel mee?

Hevige huidhonger

Nicholas Christakis, socioloog en arts aan de universiteit van Yale, onderzoekt in zijn boek Apollo’s arrow de langdurige impact van corona op ons leven, en legt ook verbanden met eerdere pandemieën. Christakis: ‘Wat je ziet, is dat mensen tijdens een pandemie in eerste instantie religieuzer worden en zich meer onthouden van allerlei pleziertjes. Daarnaast worden ze spaarzamer en nemen ze minder risico’s.’ Na het eindigen van de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse Griep van 1918 kwamen de roaring twenties op gang.

Genderrollen werden meer fluïde, grote illegale feesten met drank en drugs waren dagelijkse kost en in

veel landen mochten vrouwen blijven werken na de oorlog, kregen ze stemrecht en werd anticonceptie makkelijker beschikbaar. Vooral dat laatste zorgde voor grote seksuele vrijheid onder vrouwen. Hoewel we nu al heel wat stappen verder zijn, denkt Christakis toch aan een tweede roaring twenties: ‘De trends die noodgedwongen plaatsvonden tijdens deze coronacrisis zullen omkeren. Zo zullen mensen onder andere veel meer tijd investeren in hun sociale leven, meer geld uitgeven en seksueel losbandiger worden.’

Sekstoy-galore

Seksuoloog en relatietherapeut Nynke Nijman denkt van niet: ‘Ik verwacht dat we tegenwoordig onze oerdriften nog wel zo onder controle hebben dat we denken aan het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Sowieso gebruiken meer vrouwen anticonceptie, vergeleken met toen. Qua soa’s verwacht ik ook geen stijging. Er zijn op dit moment al bijna geen soa’s doordat we minder seksueel actief zijn, dus dat zal hierna ook niet direct stijgen. En ook dát kunnen we voorkomen.’ Of iedereen seksueel losgaat na corona, daar zet ze ook haar vraagtekens bij. ‘Er is natuurlijk altijd een tweedeling.

Er zullen mensen zijn die een inhaalslag willen maken omdat ze veel gemist hebben, en een kleine groep die verlangt naar erotische feestjes. Maar er zullen ook mensen zijn die die behoefte niet hebben. Ik spreek ook vrouwen die het niet kunnen hebben van seks juist als een opluchting ervaren. Ze zijn blij dat de continue druk van daten en onenightstands eraf is en willen dat zo houden. Veel vrouwen hebben juist in deze tijd hun seksualiteit ontdekt – de verkoop van sekstoys ging sky high. Waren ze in het verleden gericht op de ander en voor hun seksuele genot afhankelijkvan de ander, in de lockdown hebben ze ontdekt wat ze zelf lekker vinden.

En dan is er ook nog een groep vrouwen die in het verleden vanuit onrust en angst om alleen te zijn op zoek was naar een relatie en van date naar date hopte. Of vrouwen die hun singleleven juist wel prima vonden. Velen van hen hebben nu gemerkt dat ze écht iemand missen in hun leven. Ze weten wat ze nodig hebben en belangrijk vinden en zullen vanuit die rust op zoek gaan naar een partner.’

