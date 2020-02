Aha: dit is de droomdate volgens je sterrenbeeld

Een droomdate, daar droomt letterlijk en figuurlijk iedereen van. Of je nu happy single bent, jarenlang gelukkig getrouwd of eventjes lekker uit die relatiesleur (and mom and dad mode) wil komen; op date gaan kan niet vaak genoeg. Helemaal als het een date uit je dromen is… Picture this: jullie doen wat je altijd al hebt willen doen en je partner zegt alles wat je wil horen.

Een droomdate is voor iedereen anders. Kun jij – of je partner – wel wat inspiratie gebruiken? Luister dan naar wat de sterren je te zeggen hebben.

Volgens de sterren is dit hét afspraakje van je dromen

Ram

Denk je aan een Ram, dan denk je aan iemand die avontuur met een hoofdletter ‘A’ wenst. Nieuwe ervaringen opdoen is dan ook het credo! In combinatie met de flinke dosis energie die je hebt is een actieve date een must. Het allerliefst neem je de leiding tijdens het hiken, roeien of het uitpluizen van een actief spel.

Stier

You go by the name: levensgenieter. Ook ben je een tikkie gevoelig, dus je stelt het op prijs als je date alles uit de kast haalt om jou te impressen. Een romantisch diner bij kaarslicht in een fancy restaurant met live-muziek is voor jou alles behalve cliché.

Tweelingen

Jouw nieuwsgierige, speelse aard maakt dat je nooit stil kan zitten. Je kickt erop om nieuwe dingen te leren en vindt mentale stimulatie onwijs sexy. Een stedentrip (het liefst naar een onontdekte stad als Wenen), met musea, koffietentjes en winkels, is jouw ding.

Kreeft

Je bent een gevoelig type, waardoor je graag op knusse plaatsen komt waar jij je op je gemak voelt. Of het nu een restaurant of park is. Je bent erg creatief en fantasierijk en je hebt gevoel voor smaak. Een kunstgalerij, voorstelling of modeshow zijn voor jou droomdates.

Leeuw

Als leeuwin sta je graag in het middelpunt van de belangstelling! Je houdt dan ook van aandacht, bent spontaan en lekker extravert. Een avondje karaoke, jij staat uren met de mic in je hand mee te zingen. En daarna gaan de voetjes van de vloer op dansvloer (of op de bar).

Maagd

Je weet wat ze zeggen, stille wateren hebben diepe gronden… Je oog misschien wel erg timide, maar in feite ben je heel nieuwsgierig en sta je open voor verandering en beweging. Een boswandeling, een boottochtje of een dagje dierentuin trekken je wel uit je schulp.

Weegschaal

Je praat graag, bent creatief en vindt het heerlijk om te worden overspoeld met romantische serenades. Voeg deze drie samen en je hebt een kunstzinnige date – schilderen of schrijven – met kaarslicht. Wel één op één; dan kunnen jullie immers in alle rust kletsen.

Schorpioen

Jouw intense karakter is altijd opzoek naar het extreme. Een mysterieuze date laat jouw hartje sneller kloppen. Wat dacht je van een geheime cocktailbar, een rondleiding door een ondergrondse tunnel, een escape room? Of alle drie, een Schorpioen is immers naast extreem ook energiek.

Boogschutter

Alleen een avontuurlijke, actieve date zorgt ervoor dat jij niet verveelt raakt. Schaatsen, paardrijden of zeilen; zolang jullie naast bewegen ook kunnen kletsen (wie weet ook kussen) én lachen vind jij het dikke prima!

Steenbok

Je bent super ambitieus en je kickt erop om veel vaardigheden te hebben. Jouw ideale date bestaat dan ook uit samen iets nieuws leren. Of dit nu een sport, een taal of een andere hobby is, dat maakt niet uit. Zolang er maar uitdaging in de workshop zit!

Waterman

Je bent hartstikke slim (en sexy), waardoor je het fijn vindt om te praten. Een drankje in een bar zou voldoende zijn als je niet snel verveeld zou raken. Maar om het spannend te houden en je geest te prikkelen kan een spannende quiz of een ander spelletje wonderen verrichten.

Vissen

Vissen houden ervan om hun creativiteit en verbeeldingskracht uit te drukken en hun spiritualiteit te prikkelen. Een kunsttentoonstelling, meditatieles of concert; de plek waar jouw talent gevoed wordt is de droom. Tel daar de man van je dromen bij op en jouw dag kan niet meer stuk.

