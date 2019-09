Aha: dit is de karaktertrek die we het belangrijkst vinden in een partner

Sociaal, vriendelijk, eerlijk: welke karaktereigenschap vinden we nou écht belangrijk in een potentiële partner? Nieuw onderzoek verklapt. In a world where you can be anything be kind…

Het onderzoek

Aan het onderzoek deden maar liefst 27 duizend studenten uit vijf verschillende landen mee. Zij kregen de opdracht om een lijst met karaktereigenschappen in te korten tot wat ze écht belangrijk vonden in een potentiële partner. Wat bleek? Dé belangrijkste eigenschap die alle nationaliteiten bovenaan het lijstje leken te zetten was *trommelgeroffel*, vriendelijkheid.

De andere karakteristieken die eruit sprongen waren: fysieke aantrekkelijkheid, goede financiële vooruitzichten, humor, kuisheid, religiositeit, het verlangen naar kinderen en creativiteit.

Prioriteit

Het onderzoek werd op een ongewone manier opgezet. Er werd namelijk geld uitgegeven door de deelnemers. Sterker nog: elke dollar die ze uitgaven vertegenwoordigde een stijging van 10% in één eigenschap. Dat wil zeggen dat de deelnemers, om hun partner 40% grappiger te maken dan de rest van de bevolking, 4 dollar moesten uitgeven. Aanvankelijk besteedden ze veel aan elke eigenschap, maar omdat hun budget in elke ronde van het onderzoek kleiner werd, waren de deelnemers genoodzaakt uit te vissen welke eigenschappen ze echt belangrijk vonden. Na vriendelijkheid gaven mannen bijna altijd de voorkeur aan – verrassend – fysieke aantrekkelijkheid en kozen vrouwen meestal voor goede financiële vooruitzichten.

Bron: HLN.be, beeld: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.