Elke man voelt zich king of the world, als hij via de achterdeur naar binnen mag. Sterker nog: ze delen deze trots maar wat graag met hun vrienden. Maar waarom zijn mannen zo gefascineerd door anale seks?

First things first. Als de backdoor bij jou een absolute nooit is, laat je dan zeker niet overhalen. En al helemaal niet door dit artikel. Ook zonder anale seks, ben jij zijn queen of the world. Ok, dan gaan we nu verder.

Nieuw

Het is natuurlijk altijd leuk om samen iets nieuws uit te proberen. Het houdt je relatie spannend. Misschien kom je zelfs dichter tot elkaar, doordat je zoiets intiems deelt.

Speciaal

Ja, ook mannen willen zich speciaal voelen. Als hij dus de enige (of een van de weinige) is, dan voelt het exclusief voor hem. Iets wat jij niet met anderen hebt gedeeld, daar geniet hij nog meer van!

Billen

Billen, billen en nog eens billen. Do I need to say more? Op deze manier heeft hij het beste uitzicht op zijn favoriete lichaamsdeel van jou.

Strakker

Tja, daar kunnen we kort over zijn: het is toch echt strakker. En hoe nauwer, hoe meer weerstand en hoe meer gevoel hij dus heeft.

Macht

Anale seks geeft de man een gevoel van macht omdat het niet alledaags is. Het gaat nét een stapje verder. Hij heeft de touwtjes in handen en voelt zich (niet alleen) de baas over je flamoes, maar ook over je bips.

Oerdrift

Last but not least. Anale seks is een oerdrift (rarw), het heeft iets dierlijks. Leuk feitje trouwens: de eerste billen-man werd al in de oertijd gesignaleerd. Makes sense, right?

Bron: Mannengeheim | Beeld: iStock